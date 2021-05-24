Готов к бою: дело в отношении экс-главы волгоградского следкома Музраева передали в Генпрокуратуру

Михаил Музраев отрицает вину. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

11 мая 2021 года уголовное дело в отношении экс-главы волгоградского следкома генерала Михаила Музраева, обвиняемого в организации поджога дому губернатора, передали в Генпрокуратуру. Утвердить обвинительное заключение должны были в 10-дневный срок. Как рассказал «КП-Волгоград» адвокат генерала Владимир Семенцов, в исключительных случаях прокурор имеет законное право продлить сроки рассмотрения. Собственно, так и произошло.

- На данный момент мой подзащитный ознакомился с частью томов уголовного дело. Всего их 81. На полное ознакомление времени было недостаточно, - рассказал Владимир Семенцов. – В случае утверждения обвинительного заключения, рассматривать уголовное дело будет Ростовский окружной военный суд.

Отметим, что дела, где фигурирует статья о терроризме, передают именно в военные суды.

- Состояние здоровье моего подзащитного нормальное, он бодр, готов к бою.

Напомним, Музраеву вменяют сразу три серьезные статьи УК РФ: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Максимальный срок по статье о терроризме - до 20 лет.

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

16 ноября 2016 года кто-то намеренно пытался сжечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Несколько лет инцидент не комментировался, но в 2019-ом ФСБ впервые раскрыла имя первого подозреваемого – предпринимателя Евгения Ремезова. У бизнесмена был конфликт с главой региона: криминальный авторитет «держал» Центральный рынок, но с приходом к власти Бочарова это изменилось. Как установило следствие, Ремезов нанял людей для поджога. Вскоре силовики вышли на Михаила Музраева и Владимира Зубкова (тоже авторитета). Всех троих подозревают в сговоре и покушении на жизнь главы региона.