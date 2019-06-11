СК РФ проверит причастность экс-главы волгоградского следкома к другим преступлениям

11 июня СК РФ официально сообщил о том, что экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева задержали в рамках уголовного дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Напомним, преступление произошло 16 ноября 2016 года: неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил глава области со своей семьей, и пытались его поджечь. До мая 2019 года не было никакой информации о расследовании, но буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Задержан бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области.

У Музраева дома уже прошли обыски, но никаких подробностей следователи пока не разглашают.

- Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будут устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе федерального ведомства.

Тем временем известные персоны высказываются о ситуации весьма неоднозначно. Атаман Владимир Головко имеет на этот счет категоричное мнение:

- По мне так лишь бы не отпустили. Мне без разницы, за что его задержали, виновен ли он в том, в чём его будут обвинять или нет. Если человека, под руководством которого следователями СК было сфальсифицировано множество уголовных дел, самого осудят по сфальсифицированному делу, лично я не буду возмущаться. Сколько человеческих судеб им было разрушено. Ради чего? Всего-навсего ради показателей раскрываемости. Да, я всегда выступал за закон и порядок. Но если закон служит не народу, а законспирированной неприкасаемой касте, то такой закон несёт в себе не порядок, а животный страх и массовое недоверие к действующей власти.

А вот что написал в своем Facebook известный политолог Константин Калачев:

«Михаил Кандуевич мог меня посадить типа «за наркотики», мог заказать бандитам, которых «крышевал». Он мог всё. В рамках внутриэлитных разборок. Но он меня уважал. И я уважал его. Он был крут. Настоящий начальник Волгоградской области при трех губернаторах. Я его предупреждал насчет кармы. Мне не нравится нынешний глава Волгоградской области. Но за одно то, что он закрыл всесильного Кондуевича, я бы за него проголосовал. Трех губернаторов заставил кланяться, споткнулся на четвертом».

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