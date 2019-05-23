В покушении на волгоградского губернатора подозревают криминального авторитета

Еще 16 ноября 2016 года неизвестные проникли в частный дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и подожгли его. Эта новость облетела весь регион, но ни сам глава, ни правоохранители тогда не комментировали ситуацию. Лишь спустя два года следователи озвучили подробности того дерзкого во всех смыслах покушения на жизнь Андрея Бочарова. В покушении подозревают бизнесмена Евгения Ремезова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/710740" frameborder="0"></iframe> В Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области.

ИЗ МЕСТИ

Все случилось в частном доме в Тракторозаводском районе Волгограда, где губернатор жил вместе со своей семьей. Ночью мужчины попали во двор и пытались совершить поджог, но ничего не вышло. Было очевидно, что это не случайность, и намерения у преступников самые прозрачные. Все силовые структуры области и сотрудники московского ФСБ занялись поиском заказчика. Главного подозреваемого нашли его в Москве.

Им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов, известный волгоградский коммерсант. Неприязнь к губернатору появилась после того, как тот прикрыл его бизнес. Ремезов арендовал почти 16,5 тысяч квадратных метров на центральном рынке, затем сдавал фермерам и предпринимателям, получая за это приличные деньги. Андрей Бочаров решил вернуть рынок в собственность муниципалитета и навести там порядок.

- Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам – членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы РФ, тем самым создавая алиби, на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Но скрыться не вышло, ведь искали его не только волгоградские, но и столичные силовики. 23 мая Ремезова задержали в Москве следователи регионального управления СКР, оперативники областного Главка и ФСБ. В скором времени его перевезут в Волгоград для дальнейшего расследования дела. Под суд пойдут пятеро его сообщников. Все проходят по статьям «умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».

ПОДЖИГАЮТ И БЬЮТ

Но это не все. Группировку, которая существует с 2012 года, могут привлечь и по другим эпизодам. Например, за избиение директора «Центрального рынка» в момент судебных тяжб при передаче объекта в муниципалитет.

- А также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера группы, проблемы которого тоже решались исключительно силовыми приемами: путем причинения тяжких телесных повреждений потерпевшим и сожжения их дорогостоящего имущества. При этом все преступления тщательно планировались, соблюдалась строгая конспирация, каждый соучастник четко знал отведённую ему роль, - добавили в ведомстве.

А некоторые уже наказаны за другие злодеяния. Один сообщник Ремезова сидит в тюрьме США, еще двоих посадили после исполнения заказа криминального авторитета – он попросил избить местного бизнесмена. Расследование продолжается.