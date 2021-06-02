Пока не уплыл: склон у «Волгоград Арены» выдерживает ливень

Фото: Администрация Волгограда

Если часть Волгограда из-за ливня 2 июня погрузилась в воду и стала напоминать Венецию, то стадион в городе справляется со стихией. Склон у «Волгоград Арены» не размыло, а потоки воды по системе стоков спускаются в канализацию. В прошлом году на спуске от Мамаева кургана до Нулевой продольной обновили систему городской ливневой канализации. Возвели приемную камеру из железобетонных блоков. Она собирает дождевую воду с проспекта Ленина, улицы маршала Крылова, а также с парковки «Волгоград Арены». И как видно по сегодняшнему ливню, система справляется. Хоть где-то сильнейшие осадки не вывели из строя городскую сеть.

Дождевая вода, словно горная речка, спускается по склону у стадиона по специальным стокам. А весь щебень на месте. Он не уплыл на рокадную дорогу. А ведь так было не всегда. Еще когда в Волгограде только завершились матчи чемпионата мира 2018 года, ливень размыл берегоукрепление. Случилось это 15 июля. В октябре картина повторилась, правда, мэрия уверяла, что со склоном все в порядке. А уже 19 июня 2019 года «Волгоград Арена» снова чуть не уплыла: щебень и грязная вода оказались на проезжей части Нулевой продольной.

Напомним, 2 июня в Волгограде по прогнозам синоптиков может выпасть половина месячной нормы осадков.