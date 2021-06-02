В Волгограде 2 июня может выпасть половина среднемесячной нормы осадков

В среду в Волгограде будет неустойчивая погода Фото: Юлия Данильченко

Обрушившийся на Волгоград 2 июня ливень застал врасплох жителей города и властей. Дороги и тротуары моментально превратились в реки. Пешеходам почти вплавь пришлось добираться до работы, а автомобили погружались под воду словно субмарины. Ожидается, что сегодня выпадет половина среднемесячной нормы осадков. На городские улицы, чтобы хоть как-то справиться со стихией, вышли свыше 15 спецмашин муниципальных предприятий. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие очищают ливнеприемные решетки от принесенного потоками воды мусора и камней. Пока это незаметно.

- Во время сильных дождей системе отвода может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод, выпавших за короткий период, - добавили в администрации города.

Продолжается обследование сложных участков улично-дорожной сети. Власти отмечают, что уровень воды на проезжей части поднялся временно. Скоро потоки должны уйти в ливнеприемники. При ухудшении ситуации может подключиться спецтехника – КДМ и каналопромывочные машины, чтобы очистить ливневки.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС 2 июня в областном центре наблюдается активная циклоническая деятельность с прохождением сразу нескольких атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода, сильные дожди с грозами и градом, сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что в течение среды на территории города выпадет половина от среднемесячной нормы осадков.