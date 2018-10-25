2018-10-25T20:36:54+03:00
Общество

В Волгограде вновь поплыл склон у стадиона

Правда, в этот раз виноваты не дожди
Екатерина МАЛИНИНА
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Мэрия не видит беды в том, что по склону потекла "струйка" воды. Фото: мэрия ВолоградаМэрия не видит беды в том, что по склону потекла "струйка" воды. Фото: мэрия Волограда
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Потоки воды, льющиеся по склонам Волгоград Арены, увидели утром 25 октября волгоградцы, проезжающие по Нулевой Продольной. «Что, опять?» - воскликнули многие. Ведь в последний день чемпионата мира по футболу часть склона смыло после большого ливня. Власти тогда объяснили все небывалым уровнем осадков и нерасчитанной на такой объем ливновкой. Но 25 октября дождик был обычным и совсем не рекордным. Неужели даже такая мелочь может подмочить Волгоград Арену.

Мэрия опровергла слухи о размыве склона.

- На склоне, прилегающем к территории стадиона «Волгоград-Арена», ранее были завершены все работы по устройству щебеночного покрытия и восстановлению стабильной работы ливневого коллектора. Сегодня система водоотведения в условиях осадков работает в штатном режиме. Продолжаются работы по строительству дополнительного наружного ливневого коллектора на территории, находящейся в стороне от стадиона - решение об этом было принято после аномальных июльских ливней для максимального отведения осадочных вод с улично-дорожной сети в Центральном районе города. Данные работы не влияют на прохождение сточных вод по склону и на целостность его покрытия.

Хотя в этом случае точка зрения сильно зависит от ракурса. У мэрии он совсем другой, чем у простых волгоградцев.

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