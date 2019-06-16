В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-16T17:26:48+03:00

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Волгоград 16 июня накрыл дождь. Видимо, аномальный. Потому что склон стадиона опять преподнес сюрприз. С него поплыл гравий вместе с потоками воды. Его вынесло на дорогу, перекрыв одну полосу. Водители объезжали неожиданное препятствие. Правда, на «нулевой» внизу их ждал новый сюрприз – небольшой потоп. Видимо, ливневки забились грунтом и камнями.

Разрушения, конечно, не критичные и безопасности стадиона вряд ли что-то грозит, но проблемы со склоном возникают каждый раз, когда дождь чуть больше обычного.

Так в последний день ЧМ-2018 произошел оползень, и потоки грязной воды унесли с собой часть грунта. Образовался огромный провал. Власти объяснили это не огрехами в строительстве, а аномальными осадками.

Правда, в марте объявили аукцион на создание проекта укрепления склона вдоль ЦПКО. Подрядчик за 10 миллионов должен придумать, как защитить склон от потоков воды. В течение 120 дней чертежи должны быть готовы. После этого останется лишь найти того, кто эти работы выполнит.

"Спорт Инжиниринг", в зоне ответственности которого непосредственно склон у "Волгоград-Арены", который поплыл на этот раз, оценило проектные работы по укреплению в 7,5 миллионов. Подрядчик обязан будет мониторить состояние конструкции и грунта, вести гидрологические наблюдения, выяснить, почему территория вокруг стадиона не выдерживает дождей, ну и найти пути решения проблемы. Срок, правда, больше - до декабря.

Дождь обещают и завтра. Фото: Дмитрий Любитенко

Правда, еще з осенью, когда после снегопада вздулась брусчатка и потоки воды по склону сделали себе "дорожки ", «КП-Волгоград» узнала мнение специалиста о надежности всего сооружения.

Михаил Норкин, Почетный архитектор России, член президиума Союза строителей Волгоградской области:

- Такое грандиозное сооружение, как стадион «Волгоград Арена», является уникальным, и это не просто слова, а строительный термин. Для уникальных зданий и сооружений особые расчеты и особые условия приемки в эксплуатацию, более жесткие. Поэтому я уверен, что стадион построен в строгом соответствии с техническими регламентами – он крепко стоит на ногах. А что касается склонов за стадионом, по которым естественным образом стекают осадки, то если вследствие каких-либо факторов возникают дефекты, то они незначительны и никак не влияют на общую конструкцию «Волгоград Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU