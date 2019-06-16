2019-06-16T17:26:48+03:00
Общество

В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»

Из-за дождя затопило рокадную дорогу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Опять "приплыли". Фото: Дмитрий ЛюбитенкоОпять "приплыли". Фото: Дмитрий Любитенко
Изменить размер текста:

Волгоград 16 июня накрыл дождь. Видимо, аномальный. Потому что склон стадиона опять преподнес сюрприз. С него поплыл гравий вместе с потоками воды. Его вынесло на дорогу, перекрыв одну полосу. Водители объезжали неожиданное препятствие. Правда, на «нулевой» внизу их ждал новый сюрприз – небольшой потоп. Видимо, ливневки забились грунтом и камнями.

Разрушения, конечно, не критичные и безопасности стадиона вряд ли что-то грозит, но проблемы со склоном возникают каждый раз, когда дождь чуть больше обычного.

Так в последний день ЧМ-2018 произошел оползень, и потоки грязной воды унесли с собой часть грунта. Образовался огромный провал. Власти объяснили это не огрехами в строительстве, а аномальными осадками.

Правда, в марте объявили аукцион на создание проекта укрепления склона вдоль ЦПКО. Подрядчик за 10 миллионов должен придумать, как защитить склон от потоков воды. В течение 120 дней чертежи должны быть готовы. После этого останется лишь найти того, кто эти работы выполнит.

"Спорт Инжиниринг", в зоне ответственности которого непосредственно склон у "Волгоград-Арены", который поплыл на этот раз, оценило проектные работы по укреплению в 7,5 миллионов. Подрядчик обязан будет мониторить состояние конструкции и грунта, вести гидрологические наблюдения, выяснить, почему территория вокруг стадиона не выдерживает дождей, ну и найти пути решения проблемы. Срок, правда, больше - до декабря.

Дождь обещают и завтра. Фото: Дмитрий Любитенко

Дождь обещают и завтра. Фото: Дмитрий Любитенко

Правда, еще з осенью, когда после снегопада вздулась брусчатка и потоки воды по склону сделали себе "дорожки ", «КП-Волгоград» узнала мнение специалиста о надежности всего сооружения.

Михаил Норкин, Почетный архитектор России, член президиума Союза строителей Волгоградской области:

- Такое грандиозное сооружение, как стадион «Волгоград Арена», является уникальным, и это не просто слова, а строительный термин. Для уникальных зданий и сооружений особые расчеты и особые условия приемки в эксплуатацию, более жесткие. Поэтому я уверен, что стадион построен в строгом соответствии с техническими регламентами – он крепко стоит на ногах. А что касается склонов за стадионом, по которым естественным образом стекают осадки, то если вследствие каких-либо факторов возникают дефекты, то они незначительны и никак не влияют на общую конструкцию «Волгоград Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На полигоне Прудбой саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
Ливень, ураган и град: синоптики обещают волгоградцам один дождливый день в начале недели
Врач-эндокринолог из Волгограда получила главную медицинскую премию страны
Машина пополам: пьяный москвич устроил гонку с полицейскими и врезался в столб
В волгоградское село приехали работать врачи из Москвы и Дагестана
В Волгограде байкер впал в кому после аварии в Кировском районе
Волгоградец купил в интернете фальшивые деньги, чтобы на них заработать
Сразу три машины сгорели у волгоградцев за вечер
Два человека попали в больницу после двойной аварии на московской трассе
Пропавшую в Волгограде 13-летнюю девочку нашли у подруги благодаря неравнодушию волгоградца
В Волгограде увеличивается количество вывезенного мусора
В Волгоградской области благоустроят 125 городов и сел
В Волгограде четвертые сутки ищут 13-летнюю школьницу
Военные под Волгоградом устроят показательные бои на танках и вертолетах
Гендиректора из Волгоградской области осудили за отказ трудоустраивать инвалида
Под Волгоградом автоледи на «ВАЗах» устроили аварию
В волгоградском «Роторе» появился новый тренер
Волгоградстат: бензин подешевел на 12%
За сутки в Волгоградской области сгорели три машины
В Астрахани психопат насиловал девочек от 3 до 9 лет
Иномарка перевернулась и вылетела на остановку с людьми в Волгограде
Лишенная прав волгоградка села пьяной за руль и покалечила двух своих детей
Нашествие саранчи в трех районах Волгоградской области