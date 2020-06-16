Чтобы стадион не уплыл: рядом с "Волгоград Ареной" заменили участок ливневого коллектора

16 Июнь 2020 2020-06-17T15:02:16+03:00

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Пожалуй, каждый житель знает, что во время обильных дождей, некоторые районы Волгограда не уступают Венеции. Кое-где и вовсе смывает большие участки почвы и грунта. Постепенно данную проблему удается решить. Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, рабочие муниципального предприятия «Северное» завершили замену участка ливневого коллектора в Центральном районе.

Реконструируемый фрагмент системы городской ливневой канализации был возведен несколько десятилетий назад и со временем пришел в изношенное состояние. Также специалисты обнаружили разрушение части трубопровода и кирпичной кладки на приемной камере.

Для предотвращения дальнейших проблем, приняли решение полностью заменить старую керамическую трубу и приемную камеру на спуске от Мамаева кургана до рокадной дороги. На глубине 10 метров специалисты уложили новый водосборный канал. В ходе работ также возвели приемную камеру из железобетонных блоков. Использующиеся материалы отличаются повышенной прочностью.

Новая приемная камера теперь собирает дождевую воду с проспекта Ленина, улицы маршала Крылова, а также с парковки «Волгоград Арены». Данный фрагмент крайне важен для инфраструктуры города. Жители города помнят, как после обильных дождей парковка стадиона "Волгоград-Арена" в буквальном смысле "уплывала". Благодаря обновленной приемной камере улучшится скорость прохождения ливневых стоков, что предупредит возникновение подобных проблем. Принимаемые стоки затем будут перенаправляться к выпуску в Волгу рядом с гостиницей «Турист».

В настоящее время городские власти приступили к строительству 13 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в рамках реализации федерального проекта «Чистая Волга». Подобные меры позволяют не только создать дренажную систему для эффективного отвода стоков, но и улучшить экологическую ситуацию на территории Волгограда. Напомним, что с начала года ведутся работы на водовыпусках по ул. Калинина, Гагарина, 13-ой Гвардейской и 7-ой Гвардейской. Ранее привели в порядок свыше 1000 метров коллектора ливневого магистрального трубопровода в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU