Ураган, ливень и грозы в Волгограде 2 июня 2021: затопило полгорода

Во дворах города уже начинаются потопы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград накрыла непогода. Еще накануне вечером в городе был сильный дождь с грозами. Но с утра 2 июня погода разошлась. Не на шутку разбушевалась небесная канцелярия: льет ливень, гремит гром и сверкают молнии. Местами идет град. Усиливается и ветер, его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В городе уже начался потоп. Пешеходам приходиться почти плыть по улицам, а автомобили на некоторых дорогах затопило на уровне капота. «КП-Волгоград» ведет онлайн-трансляцию, что натворил ливень в Волгограде 2 июня 2021.

На дорогах и тротуарах уже образуются реки. Дорога на работу для волгоградцев стала настоящим испытанием. От шквалистого ветра могут падать деревья. Поэтому пешеходам стоит держаться подальше от растений, которые могут рухнуть, или от шатких конструкций. Магистрали загружены с утра как и в обычные дни – «Яндекс.Пробки» оценил заторы в привычные 7 баллов. Дорожный коллапс с утра из-за ливня не наступил. Городской транспорт работает в штатном режиме.

Ожидается, что в Волгограде 2 июня выпадет половина месячной нормы осадков. Город затопило с утра. При этом коммунальщики стараются ликвидировать потопы на улицах Волгограда. Они очищают от мусора и камней ливневки. Патрулирование ведет спецтехника, которая готова в случае необходимости также подключиться к очистке ливневых решеток, сообщили в мэрии.

Небо над Волгоградом заволокло тучами Фото: Юлия Данильченко

Все спокойно рядом с объектом, который обычно пытается уплыть во время ливней. Это «Волгоград Арена». Обновленная канализация справляется с потоками воды, склон у стадиона не пострадал.

О том, что в среду погода сильно ухудшится, стало понятно еще накануне. Мэрия сообщила, что все службы в городе были приведены в режим повышенной готовности. И предупредила, что от большого числа осадков ливневая канализация может не справиться. Надвигающаяся непогода также заставила провести оперативное совещание губернатора Андрея Бочарова.