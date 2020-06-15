Брат зарезанного в Волгограде студента: «Это не ограбление, у него даже телефона не было»

Известие о жестоком убийстве 17-летнего студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова всколыхнуло Волгоград: в самом центре Волгограда неизвестный подошел к молодому человеку, хладнокровно нанес около двадцати ножевых ранений и скрылся. Его до сих пор ищут, а губернатор даже пообещал миллион за информацию о преступнике. «Комсомолка» пообщалась о случившейся трагедии с двоюродным братом погибшего - Алексеем Небогатовым

«ЭТО НЕ ОГРАБЛЕНИЕ И НЕ КОНФЛИКТ»

В день своей гибели Тимур гостил у друзей – тоже студентов-медиков. Молодые люди трезво проводили время, в основном общались, готовили еду, обсуждали учебу. Около полуночи Тимур собрался в свое общежитие. Решил идти пешком. Нападение на студента медунивера произошло на улице Рабоче-Крестьянская у дома №30. Мужчина в капюшоне и черной медицинской маске подбежал к жертве и стал наносить удары ножом.

- О гибели брата я узнал на следующий день. Вся семья в шоке, мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Я разговаривал со следователем. Знаю, что есть видеозапись, где запечатлен момент нападения. Это точно не ограбление, у Тимура даже телефона не было, он его несколько дней назад разбил. Новый собирался покупать как раз на днях, но не успел, - рассказал «КП-Волгоград» Алексей. – И денег не было. Да и убийца ничего не взял. И это, я уверен, был не конфликт. Вы посмотрите на моего брата: он совершенно безобидный, да и выглядит как подросток, слова дурного никому ни разу не сказал. Он дружелюбный, моя дочь обожала его. Только один вывод: его убил психопат.

Ножевых насчитали около двух десятков. Тимур умер на месте от кровопотери.

- Понимаете, мой брат был очень спокойным и домашним пареньком. И круг общения у него был аналогичный. Девушки не было, расправа на почве ревности тоже исключена.

«ХОТЕЛ БЫТЬ ВРАЧОМ, КАК МАМА»

Сам Тимур Гаврилов из Азербайджана, но он в совершенстве знал русский язык и мечтал учиться в Волгограде, как его мама.

- Брат с отличием окончил школу. Он получил самые высшие баллы. Помню, когда готовился к экзаменам, все время звонил мне и рассказывал об этом. Тимур был усердным, ему легко давались знания. – вспоминает Алексей. – Хорошие оценки были нужны для поступления в медицинский на стоматолога. Его мама, моя тетя, тоже училась в ВолгГМУ, так что решил пойти по стопам. Подал заявку на получение образования в России, успешно сдал все испытания. Все сам, он был одаренным!

Тимур с удовольствием учил языки: знал не только родной и русский, но и английский, и турецкий.

- Первый курс отучился на отлично. В его планах было остаться в Волгограде, жить и работать там. Но не получилось.

«НЕ УЕХАЛ ДОМОЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА»

По словам Алексея, его брат мог остаться в живых, если бы не самоизоляция. Как только в Волгоградской области ввели ограничительные меры, Тимур собирался уехать, однако границы уже закрыли.

- Ему ведь нет и восемнадцати, а поездка в Азербайджан через Дагестан. В первый раз, когда он до пандемии хотел уехать домой, возникли проблемы с документами. А на этот раз вообще ничего не вышло. Поэтому остался в Волгограде, хотя мог бы сейчас быть живым, дома.

Даже после смерти вопрос о возвращении погибшего на родину под вопросом: границы никто не открывал и похороны под большим вопросом.

- Мы места себе не находим из-за этой ситуации. Как хоронить? – не понимает Алексей. – Вроде был наши земляки обещали помочь: довезти тело Тимура до границы с Азербайджаном, а там передать родственникам. Но сама суть ужасна. И я не могу приехать, я живу в Латвии. Ближайший рейс в июле плюс две недели я должен пробыть в обсерваторе, только потом смогу приехать к близким. И обратно такая же история, - резюмирует собеседник.

ОФИЦИАЛЬНО: МИЛЛИОН ЗА УБИЙЦУ

- По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - Рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

В настоящий момент целый штаб из сотрудников волгоградского СКР, УФСБ и ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

За информацию об убийце обещают миллион рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего, - прокомментировали в следственном ведомстве.

Между тем в областном Главке дали ориентировку на подозреваемого.

- Приметы преступника: мужчина, на вид 25 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в спортивную кофту с капюшоном, бриджи, кроссовки светлого цвета со свеоотражающим элементом, на голове кепка с козырьком, на лице медицинская маска, - сообщили в ведомстве. - За значимую информацию губернатором Андреем Бочаровым принято решение о выделении крупного денежного вознаграждения.

Телефоны для связи:

- оперативный сотрудник уголовного розыска - 89176428898,

- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.

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