Мать зарезанного студента из Азербайджана: «Хочу попасть на суд, взглянуть в глаза убийце и спросить, за что?»

«Тимур говорил, что хочет домой, он скучал по родному Гянджи. Но вернулся уже в гробу. Мы с трудом договорились перевезти тело из России в Азербайджан… Это моя боль на всю жизнь» - поделилась эмоциями Ирина Гаврилова, мама убитого на почве национальной неприязни 17-летнего Тимура.

Тимура убили из-за национальной неприязни. Фото: семейный архив.

С момента жестокой расправы, вызвавшей общественный резонанс, прошел месяц. Студент ВолгГМУ умер от двадцати ножевых ранений в центре Волгограда. Расправился над ним 22-летний Виталий Васильев, как сам призвался, из-за «цвета кожи». Тимура уже похоронили, а следствие в активной фазе. «Комсомолка» пообщалась с Ириной Гавриловой, которая рассказала, почему они выбрали для учебы именно Волгоград и каким она видит наказание убийцы своего сына.

«МОГ УЧИТЬСЯ В ДРУГОМ ГОРОДЕ»

- Мне очень трудно набрать силы, чтобы говорить об этой трагедии. Я о Тимуре могу говорить очень много. Он был добрый и общительный мальчик, его знал весь наш город. Не могу сказать, что был, он должен жить! – плачет убитая горем мама. – Как этот националист мог убить его? Ему ведь самому 22 года! Тем более в Волгограде… Не укладывается в голове, как в таком городе, где все боролись против нацистов, такое случилось.

Тимур и сам очень хотел стать врачом. После поступления он признался, что ему очень нравится учеба. Фото: семейный архив.

В Волгоград Тимур попал не случайно. Он подал заявку на получение образования в России, блестяще сдал экзамены и вместе с мамой выбирал один из пяти предложенных городов, куда он мог поехать учиться. Юноша мог оказаться в Ростове, или Казани, или Нальчике… Но приехал в город-герой. Первым делом поехал на Мамаев курган, где мама ему сказала: «Мы живы благодаря подвигу этих солдат».

- Нам сказали, что Волгоград – город студентов. Там спокойно, никого не обижают, нет национального вопроса, учится много иностранных детей. Мы были уверены, что Тимур в безопасности. Да и мы могли приезжать в гости, - объясняет выбор города Ирина Гаврилова. – Я хотела, чтобы он был врачом, всегда говорила, что это очень нужная профессия – спасать жизни, помогать и детям, и взрослым. Я всегда говорила, что это благородное дело. Он, когда стал учиться, сам уже признался, что ему это интересно.

Конечно, как и любая мать, для своего единственного сына Ирина хотела только лучшего. Но так вышло, что именно Тимур стал жертвой безжалостного прохожего с экстремистскими взглядами – Виталия Васильева.

Убийца Виталий Васильев. Фото: СУ СКР по региону.

- Двадцать ударов ножом… Я каждый раз это представляю: почему не один или не два удара? Тимур ведь мог остаться жив... Это надо иметь такую злость, жестокость. Почему родители упустили своего сына, не смотрели его телефон, чем он увлекается? Это все неправильно!

«У НЕГО БЫЛО МНОГО ДРУЗЕЙ»

Напомним, Тимур поступил в медуниверситет на стоматолога. Был старостой группы, всегда в центре внимания.

- Он ведь самым юным был в университете. Он мне сказал тогда: «Мам, я, когда первый раз на пару пришел, мне сказали, что я перепутал и это не школа». Он тогда объяснил, что первокурсник.

Тимур - староста группы и душа компании. Фото: семейный архив.

С тех пор без Тимура не обходилось ни одно мероприятие.

- Несмотря на то, что Тимуру шел 17-й год, у него было очень много друзей разных возрастов. Он и в Волгограде притянул к себе большое количество позитивных, умных людей. Его все любили и обожали. Он был ангелом. Не пил, не курил. Любил вкусно готовить и угощать своей стряпней близких и друзей, интересовался поварским делом, - с теплотой вспоминает мама.

«В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НЕТ НАЦИЙ. ЕСТЬ ЛЮДИ!»

Сейчас Ирина Гаврилова думает об одном: как попасть на суд. Пока идет расследование и на него требуется время. Но ситуацию усложняет пандемия: границы закрыты и когда откроются – неизвестно.

- Мы очень хотим попасть на суд. Мы написали и в консульство, и губернатору благодарственное письмо с просьбой помочь нам присутствовать. Я хочу требовать пожизненное заключение для Васильева. Если его выпустить, он что, будет продолжать убивать чьих-то детей? Кто ему дал такое право – отнимать жизнь?

О преступных планах Виталия Васильева, который сразу после убийства мог ускользнуть от целого штаба силовиков и уехать за границу, говорили на брифинге в конце июня. Не секрет, что волгоградец планировал убивать и дальше.

- Только пожизненное, ведь он убил двоих: сына и меня, - плачет Ирина. - Это моя душа, моя надежда, весь мой мир. И он его уничтожил. Я не знаю, как жить дальше, все напоминает о Тимуре. Я хочу посмотреть в глаза этому нацисту и спросить: «За что?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/790386" frameborder="0"></iframe> Друзья из Волгограда записали трогательное видео в память о Тимуре Гаврилове - студенте, которого убили из-за расовой неприязни..

Еще Ирину, да и всех родственников, возмущает тот факт, что с Виталием Васильевым могут организовать интервью. Это также прозвучало на брифинге, но сам вопрос остается открытым. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в самом следственном комитете, говорить о подобном мероприятии рано. Решать, состоится оно или нет, будет не только СКР.

- Хотелось бы, чтобы и наше мнение учли! О чем он будет говорить? Какое он сделал «хорошее дело» на земле Сталинграда? Я против этого. Он что, звезда какая-то? Его должны наказать. За все: за оружие, за литературу о нацизме, за убийство моего сына, - не сдерживает своих эмоций Ирина.

Она так мечтала отметить 18-летние Тимура: собиралась пригласить всех одноклассников, друзей, организовать большой праздник. Но вместо этого готовила похороны…

- В моем сердце накапливается столько боли, что хочется кричать. Хочется всем донести, что нельзя убивать из-за цвета кожи, волос. Сейчас в мире нет одной нации. Пусть услышат все: нет слова «нация». Есть просто люди – хорошие и плохие. – считает Ирина. – А я осталась одна: без родителей, без сына. Меня поддерживают родственники из Латвии, соседи, друзья. По нашим обычаям мы собираемся целый год, вспоминаем о человеке, каждый его шаг, его достижения. А у Тимура не было ни первой любви, ни свадьбы… Так горько, что он мало жил…

Близкие погибшего Тимура Гаврилова много раз выражали слова признательности следователям, которые сумели оперативно задержать убийцу.

- Моя семья благодарна сотрудникам СУ СКР по Волгоградской области, ГУ МВД и ФСБ. Я лишь верю в то, что судья вынесет правильное решение и не выпустит человека, отнявшего у меня сына, на свободу.

Напомним, Тимура Гаврилова убили в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская у дома №30 в Ворошиловском районе Волгограда. Васильеву удалось скрыться с места преступления и доехать до Смоленской области. Сейчас возбуждено уголовное дело, идет следствие.