Мелконяну, убившему в Волгограде риелтора после ссоры в родительском чате, добавили срок в СИЗО

Новый год Арсен Мелконян встретит за решеткой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Арсену Мелконяну, которого обвиняют в убийстве риелтора Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Согласно решению Центрального райсуда Волгограда он пробудет за решеткой до 24 января 2021 года. Таким образом, Новый год задержанный проведет в СИЗО.

Арсена Мелконяна арестовали в конце октября. Тогда Центральный райсуд отправил его за решетку до 24 декабря 2020 года. На днях этот срок заканчивается, а расследование еще идет. Поэтому следователь ходатайствовал в суде о продлении Мелконяну срока содержания под стражей.

- Сам Мелконян не возражал против этого ходатайства. А вот его адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест. Но суд принял сторону следствия, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Уточнив, что постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, это именно Арсен избил Романа Гребенюка в помещении банка. Нанес несколько ударов по голове, да таких, что риелтора увезли в больницу в тяжелом состоянии, где он, не приходя в сознание и скончался спустя неделю. А подоплекой к избиению стала ссора между Гребенюком и сестрой Мелконяна - Анной, которая вспыхнула в родительском чате.

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