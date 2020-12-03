Убийство из-за ссоры в родительском чате: зачинщицу конфликта Анну Мелконян будут судить за подстрекательство и пособничество

Трагедия случилась в центре Волгограда 23 октября. А спустя неделю отец 12-летней девочки скончался в больнице. Фото: Эдуард Пальгунов

Следствие подошло к концу. Следователи СКР по Волгоградской области завершили свою часть в уголовном деле об убийстве из-за ссоры в родительском чате. Основному фигуранту – брату Анны Арсену Мелконяну – грозит до 15 лет тюрьмы. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления СКР. По этой же статье пойдет под суд муж Анны Мелконян Арман Смбатян. Также ему предъявили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ну а сама обиженная перепиской с Романом Гребенюком - Анна Мелконян - была подстрекателем и пособником покушения, считает следствие. Ее тоже может ожидать длительный срок за решеткой - до 12 лет.

Следователи допросили всех очевидцев и свидетелей этой страшной трагедии. Также провели экспертные исследования.

- Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате, - добавили в пресс-службе СКР. - Сегодня участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами следствия.

Теперь их ожидает суд.

Напомним, 23 октября в отделении банка Арсен Мелконян подкараулил Романа Гребенюка и нанес ему несколько ударов в голову. Риелтор получил тяжелые травмы и рухнул на пол без сознания. Со стороны за всем этим наблюдал Арман Смбатян, который в случае необходимости мог включиться в драку. А поводом для такой жестокой расправы стала переписка в родительском чате. Анне Мелконян не понравился тон сообщений Романа в ее адрес из-за споров по выполнению домашнего задания их детьми. Обиженная женщина решила натравить на риелтора своего брата Арсена и супруга Армана. Роман Гребенюк скончался в больнице 1 ноября. Он воспитывал 12-летнюю дочку.

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