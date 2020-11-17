Убили, не сговариваясь: адвокаты семьи Мелконян настаивают на невиновности участников смертельной ссоры в чате

Роман Гребенюк и Анна Мелконян схлестнулись из-за домашнего задания в родительском чате. Фото: соцсети, Первый канал

Убийство волгоградца Романа Гребенюка из-за банальной ссоры в родительском чате прогремело на всю страну и никого не оставило безучастным. Защитники нанесшего смертельные удары Арсена Мелконяна и мужа участницы конфликта Анны встретились с родными погибшего на передаче Ксении Собчак на Первом канале. Адвокаты настаивают: предварительного сговора не было. Анна Мелконян никого никуда не посылала и ни брата, ни мужа не о чем не просила. А ее мужчины хоть и пришли в банк одновременно, но были не вместе.

Напомним, конфликт в родительском чате случился из-за пустяка. Роман Гребенюк и Анна Мелконян сначала устроили перепалку в переписке. Затем к разборкам подключились муж и брат Анны. Телефон риелтора разрывался от звонков с угрозами с 11 часов утра. А около шести вечера Арсен Мелконян пришел в банк, где у Романа была сделка, и нанес ему несколько ударов по голове. Спустя неделю отец 12-летней девочки умер в больнице.

- Арсен сам туда приехал, защитить свою сестру. Он не убивать приходил, он просто нанес два удара, - говорит Арман Тадевосян, адвокат нанесшего смертельные удары Арсена Мелконяна. После уточняет – минимум два удара.

По словам адвоката, в банк его подзащитный приехал, не договариваясь со своей сестрой и ее супругом. И только когда он уже избил Романа, туда же пришел Арман, муж «обиженной» участницы родительского чата. Уверяет защитник, что не было и никакого кастета.

- Но кулаком так череп не сломать, - парирует судмедэксперт Эдуард Туманов, рассматривая снимки КТ повреждений черепа погибшего Романа Гребенюка. - Видно, что повреждения очень обширны. Видно, что есть вдавленные переломы. Да, возможно, какая-то часть повреждений сформировалась в результате падения, но остальные…

Сама Анна Мелконян на программу не приехала. Она тоже считает себя жертвой. Ее брат сейчас в СИЗО, а дочь не ходит в школу уже несколько недель. Семья боится выходить из дома и скрывается у родственников.

- И у Анны, у Армана, есть страх - везде пишут такие комментарии, - говорит адвокат.

Арман хотя и проходит по делу свидетелем, тоже обзавелся защитником.

- Это была не угроза, а попытка остановить поток сообщений Романа в общий чат, - комментирует его голосовые сообщения адвокат Александр Бурденко.

Рядом с местом гибели Романа его друзья и коллеги каждый вечер зажигают свечи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По его словам Анна в тот день не жаловалась мужу и брату. А приехавший на обед Арман сам увидел, что супруга «немножко не в себе находится». И даже когда он поинтересовался, что же произошло, она ему не сразу пояснила. А когда узнал, сразу связался с Романом Гребенюком.

- Как любому мужчине, я полагаю, ему было не очень смотреть, как его жену оскорбляют, как она плачет, - отмечает Бурденко.

Арсену Мелконяну грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам адвоката, после того, как муж отправился на разборки с Романом Гребенюком, Анна Мелконян начала ему названивать. Но он не брал трубку. И тогда она набрала брату, а уже тот позвонил Арману.

- Он не объясняет ему всей сути ситуации, по детализации видно, что разговоры длятся меньше минуты. Но говорит, что находится в сбербанке на Коммунистической. Так Арсену становится известно место нахождения Армана. Но бить его тот не просил и об этом не договаривался, - заявляет адвокат.

Но в объяснениях адвокатов все же остается много нестыковок.

Романа Гребенюка похоронили 4 ноября. Его дочь сейчас снова живет с мамой и тоже не ходит в школу. Волгоградские следователи СКР продолжают разбираться во всех обстоятельствах этой трагической истории. Арсену Мелконяну назначили судебно-психиатрическую экспертизу. До 24 декабря он будет под арестом. Родственники и коллеги погибшего боятся, что виновные уйдут от ответственности и пишут петиции на имя генпрокурора России. Дело о смерти из-за конфликта в чате взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

Сестра убийцы Романа Гребенюка Анна Мелконян теперь боится выходить из дома (подробности).

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка

- Это был смертельный удар, он упал, полилась кровь из уха, из носа. Горлом сильно захрипел. Все кричали и я сразу начала снимать, потому что он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева тот ужас, что испытала в центральном Сбербанке Волгограда в момент жестокого избиения Романа Гребенюка (подробности).

Убийство в родительском чате: почему виртуальная ссора вылилась в реальную трагедию

Один распустил язык, другой – кулаки. Расследование Ульяны Скойбеды (подробности).