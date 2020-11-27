Убийство из-за ссоры в чате: на зачинщицу конфликта и ее мужа завели дело

Отец 12-летней девочки Роман Гребенюк скончался в больнице 1 ноября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские следователи продолжают расследование убийства из-за ссоры в родительском чате, которое произошло в Волгограде в конце октября. Зачинщица конфликта не уйдет от наказания, как и ее супруг. После допроса очевидцев и свидетелей, а также целого ряда судебных экспертиз, следователи установили всех причастных к гибели отца 12-летней девочки Романа Гребенюка. Мужа Анны Мелконян задержали как соучастника, сама Анна теперь проходит по делу как подстрекательница.

- Следствием получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате, - сообщила «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

Анна и Роман были знакомы давно. Их дети ходилои вместе еще в детсад. Фото: соцсети

По версии следователей, сначала Анна подговорила мужа отомстить обидчику. Арман приехал на улицу Мира, где находится офис Романа Гребенюка, но риелтор на улицу не вышел. К тому времени как встреча состоялась, Анна уговорила родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда Арсен Мелконян наносил смертельные удары, муж Анны наблюдал за происходящим и был готов прийти Арсену на помощь.

Уголовное дело о смерти Романа Гребенюка вновь переквалифицировали, теперь это уже «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Анне Мелконян сегодня следователи предъявят обвинение по двум статьям за «подстрекательство и пособничество». Но задерживать ее не станут. У женщины двое детей, младшему всего год. Поэтому следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий. А вот мужа Анны Мелконян уже задержали. Ему инкриминируют три статьи, среди которых покушение и умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору. Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.

Арсен Мелконян пробедет под арестом до 24 декабря. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Спасибо тем, кто верил, что мы добьемся этого! - написал в своем телеграме представитель дочери Романа Гребенюка Шота Горгадзе.

Адвокат представляет интересы оставшейся без отца девочки и ее мамы. Фото: соцсети

Напомним, ссора в родительском чате шестого класса волгоградской школы началась 23 октября. Причиной стал тест по русскому языку, который дети должны были сделать в конкретное время. Роман Гребенюк и Анна Мелконян не сошлись во мнении. После брошенной мужчиной фразы «хватит сопли жевать», завязалась перепалка, а вскоре пошли у угрозы. «Ты что бессмертный?», - написала Анна. В это время ее муж Арман уже засыпал Романа угрозами. А около шести вечера брат Анны Арсен Мелконян нанес риелтору несколько смертельных ударов по голове. Спустя неделю Роман Гребенюк скончался в больнице.

Расследование подходит к концу. Вскоре троим сообщникам дадут время ознакомиться с материалами следствия.

Романа Гребенюка до смерти избили в присутствии десятков людей в центральном банке Волгограда. Коллега Романа Светлана Кондратьева показывает то самое место. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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