Комитет Госдумы одобрил переход Волгограда на московское время

Комитет по охране здоровья уже одобрил законопроект Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопрос о переходе Волгоградской области на московское время окончательно обсудят в период осенней сессии в ноябре 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Госдуме. Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов уже подписал соответствующее решение. Федеральный проект внесли в примерную программу законопроектной работы, где его рассмотрят слуги народа.

Пока говорить о точных датах, когда же на часах волгоградского вокзала переведут стрелки, рано, но депутаты готовы обсудить разные варианты и в само предложение еще можно внести коррективы. Например, до 20 октября в документе о переходе на московское время в Волгоградской области можно оставить отзывы, озвучить предложения и замечания. Уже после, когда инициативу включат в план работы, волгоградцам останется только ждать.

Данный законопроект направят во все компетентные ведомства, также Президенту РФ – для подготовки заключения. Все это должны сделать до ноября текущего года. А уже потом окончательный вердикт.

Напомним, горячие споры о переходе Волгограда и области на московское время идут с лета, когда местные депутаты предложили Госдуме пересмотреть вопрос о часах. Жители региона разделились на два лагеря, кому-то удобно работать по Москве, а другие просто привыкли к нынешнему ритму жизни. В любом случае до конца года судьба волгоградского времени будет наверняка известна.