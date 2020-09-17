Волгоградцы отправили Путину 22 пакета с подписями за сохранение местного времени

Фото Олега Бацулы.

Кажется, что борьба за время в Волгоградской области не закончится никогда. Пока сторонники возврата региона к жизни по часам Москвы продвигают проект волгоградских депутатов в Госдуме, противники заваливают жалобами прокуратуру, суды и прочие ведомства. Сегодня, например, они отправили 22 пакета с подписями прямо президенту России Владимиру Путину.

- Люди в своих обращениях просят остановить время в нашем регионе – в стандарте мск+1 час. Собрали почти 18 тысяч подписей, с фамилиями, автографами и контактными данными, по которым можно проверить подлинность каждой подписи. Посылку отослали, а люди продолжают идти и нести коллективные обращения от подъездов, домов, организаций и микрорайонов. Еще через неделю будет явно больше 20 тысяч, - об этом рассказал на свой страничке в соцсети общественник Олег Бацула.

Эти волгоградцы надеются теперь только на президента РФ. Надеются и верят.

Напомним, что в 2018 году волгоградцы на референдуме приняли решение о переходе Волгоградской области на местное время мск+1. Но в июне 2020-го депутаты инициировали новый опрос, который провели вместе с голосованием за поправки в Конституцию России. Опрос показал, что 66% проголосовали за возврат к московскому времени. И опять началась борьба за стрелки.