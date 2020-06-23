2020-06-23T17:46:37+03:00
Общество

В Волгоград на концерт 24 июня приедут Дима Билан и «Любэ»

Они будут выступать на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трансляция концерта на Мамаевом кургане начнется в 21.00.Трансляция концерта на Мамаевом кургане начнется в 21.00.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На концерте, который пройдет 24 июня в Волгограде на Мамаевом кургане, будет выступать Дима Билан. Его имени не было в том списке приглашенных, который предлагали для публикаций. Проговорился сам певец. В своем инстаграме он разместил пост, где он стоит возле поезда, направляющегося в Волгоград.

«Впервые за три месяца еду на поезде. В этот раз в Волгоград. Увидимся с вами уже завтра», - приоткрыл завесу тайны Билан.

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Дима Билан впервые после карантине отправился на поезде в Волгоград для участия в концерте на Мамаевом кургане
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Напомним, концерт организует оркестр Юрия Башмета на деньги гранта. А в представленном списке приглашенных были обозначены Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. Потом объявили, что приедет наша землячка – Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова.

Сегодня оказалось, что на Мамаевом кургане будут выступать также Дима Билан, группа «Любэ» и Сергей Мазаев.

Кроме них в списке Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и «другие наши любимые артисты и музыканты».

Напомним, что волгоградцев на этот концерт не пустят. Присутствовать будут только приглашенные гости, для которых территорию Мамаева кургана даже дважды обработают акарицидами, чтобы присутствующих не покусала волгоградская мошка. А, чтобы жители не помешали проведению мега-концерта, вечером 24 июня общественный транспорт не будет останавливаться на кургане, а также на остановках "Дворец спорта" и "Стадион".

ИСТОЧНИК KP.RU

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