Оркестр Башмета выступит на Мамаевом кургане 24 июня
На юбилейный День Победы в Волгограде планировали выступление эстрадных звезд, пригласили оркестр Башмета. Но масштабного праздника в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая не получилось. Из-за коронавируса и введенных ограничений парад перенесли на 24 июня, Бессмертный полк в лице проехавших по городу чиновников и депутатов с портретами героев прошел без участия волгоградцев. Но праздник все же будет. 24 июня 2020 в 10 утра на главной площади Волгограда будут чеканить шаг более тысячи солдат и офицеров, проедет военная техника, пролетят боевые самолеты и вертолеты. В десять вечера будет салют, а на Мамаевом кургане устроят большой концерт с участием юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета и покажут видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Для этого у подножия монумента «Родина-мать зовет!» сейчас устанавливают металлические леса.
Концерт будет представлять собой большое театрализованное представление. Артисты расскажут о великих битвах и подвигах, будут звучать песни военных лет. Будут ли при этом присутствовать зрители, как и на параде и салюте, пока не ясно. Решение власти примут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора ближе к намеченной дате.
Напомним, 9 мая Мамаев курган оцепили и закрыли для посещений полностью. Даже цветы возлагал один губернатор. С тех пор ограничения смягчили. Режим самоизоляции пока продлен по 16 июня включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU