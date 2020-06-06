Оркестр Башмета выступит на Мамаевом кургане 24 июня

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:46:30+03:00

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На юбилейный День Победы в Волгограде планировали выступление эстрадных звезд, пригласили оркестр Башмета. Но масштабного праздника в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая не получилось. Из-за коронавируса и введенных ограничений парад перенесли на 24 июня, Бессмертный полк в лице проехавших по городу чиновников и депутатов с портретами героев прошел без участия волгоградцев. Но праздник все же будет. 24 июня 2020 в 10 утра на главной площади Волгограда будут чеканить шаг более тысячи солдат и офицеров, проедет военная техника, пролетят боевые самолеты и вертолеты. В десять вечера будет салют, а на Мамаевом кургане устроят большой концерт с участием юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета и покажут видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Для этого у подножия монумента «Родина-мать зовет!» сейчас устанавливают металлические леса.

Концерт будет представлять собой большое театрализованное представление. Артисты расскажут о великих битвах и подвигах, будут звучать песни военных лет. Будут ли при этом присутствовать зрители, как и на параде и салюте, пока не ясно. Решение власти примут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора ближе к намеченной дате.

Напомним, 9 мая Мамаев курган оцепили и закрыли для посещений полностью. Даже цветы возлагал один губернатор. С тех пор ограничения смягчили. Режим самоизоляции пока продлен по 16 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU