Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:34:07+03:00

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День Победы в Волгограде 24 июня отметят во второй раз. Из-за самоизоляции летний праздник будет куда более зрелищным, чем 9 мая. Утром - парад Победы с боевыми машинами и авиацией. Вечером – салют, фейерверк, грандиозное лазерное шоу и концерт Победы на Мамаевом кургане с участием известных артистов и музыкантов. Задавать атмосферу будет юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, в концерте также примут участие звезды первой величины. Среди них Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие.

Концерт Победы на Мамаевом кургане будет действительно уникальным. Мало того, что для него построили просто огромные декорации, так еще и состав участников будет впечатляющим не только для города-героя. Для зрителей будут звучать стихи и песни военных лет. Плюс к этому покажут новую видеоинсталляцию на монумент Родины-матери, которые подготовили к юбилейной дате. Смогут ли волгоградцы увидеть все это своими глазами или только лишь по телевизору, пока не ясно. В любом случае в прямом эфире концерт покажет Россия-1.

Кстати, официального открытия монумента "Родина-мать зовет" после реставрации так и не было, хотя оно намечалось на конец апреля в присутствии министра культуры РФ. Так что два события пройдут в один день.

- Мамаев Курган – священное место для истории России. Именно здесь, среди памятников мемориала «Героям Сталинградской битвы», перед великим образом Родины-матери, 24 июня состоится торжественный концерт, которым вся страна отдаст дань вечной славы героям войны, - отмечают в Русском концертном агентстве.

ИСТОЧНИК KP.RU