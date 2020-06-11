2020-06-11T17:34:07+03:00
Общество

Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане

24 июня в Волгоград приедут известные российские артисты и музыканты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Для концерта на Мамаевом кургане построили огромные декорации. Фото: Русское концертное агентство.Для концерта на Мамаевом кургане построили огромные декорации. Фото: Русское концертное агентство.
Изменить размер текста:

День Победы в Волгограде 24 июня отметят во второй раз. Из-за самоизоляции летний праздник будет куда более зрелищным, чем 9 мая. Утром - парад Победы с боевыми машинами и авиацией. Вечером – салют, фейерверк, грандиозное лазерное шоу и концерт Победы на Мамаевом кургане с участием известных артистов и музыкантов. Задавать атмосферу будет юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, в концерте также примут участие звезды первой величины. Среди них Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие.

Концерт Победы на Мамаевом кургане будет действительно уникальным. Мало того, что для него построили просто огромные декорации, так еще и состав участников будет впечатляющим не только для города-героя. Для зрителей будут звучать стихи и песни военных лет. Плюс к этому покажут новую видеоинсталляцию на монумент Родины-матери, которые подготовили к юбилейной дате. Смогут ли волгоградцы увидеть все это своими глазами или только лишь по телевизору, пока не ясно. В любом случае в прямом эфире концерт покажет Россия-1.

Кстати, официального открытия монумента "Родина-мать зовет" после реставрации так и не было, хотя оно намечалось на конец апреля в присутствии министра культуры РФ. Так что два события пройдут в один день.

- Мамаев Курган – священное место для истории России. Именно здесь, среди памятников мемориала «Героям Сталинградской битвы», перед великим образом Родины-матери, 24 июня состоится торжественный концерт, которым вся страна отдаст дань вечной славы героям войны, - отмечают в Русском концертном агентстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ
Два района Волгограда оставят без света 15 июня
ГИББД вышла в рейды на дороги Волгограда
В Волгограде умерших от коронавируса хоронят на особых условиях
МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре
Волгоградец случайно утопил в реке 7-летнюю дочь приятелей
В Волгограде восстанавливают фонтан у ДК ТЗР
«Жара – не повод расслабляться»: в облздраве просят волгоградцев не снимать маски
В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную
В Волгограде хлебозаводу запретили поднимать в июне цены
Волгоградку, чей младенец насмерть замерз в снегу, отправили за решетку
От коронавируса умер 51-летний волгоградец
Строительство новой дороги к «Акварели» в Волгограде попало на видео
В Волгоградской области от коронавируса умерли 25 человек
Поезда из Волгограда в Крым пойдут со 2 июля
На парад Победы 24 июня в Волгограде потратят более 1 миллиона рублей
Губернатор поручил вернуть все маршрутки и дачные автобусы в Волгограде и области
Еще на 243 волгоградца составили протоколы за маски и справки
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 июня: в Калачевской больнице из-за COVID-19 закрыли отделение
У умершего в Волжском волгоградского депутата подозревали коронавирус
Пять районов Волгограда останутся без света 11 июня