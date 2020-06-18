2020-06-18T22:25:41+03:00
Общество

На концерт на Мамаев курган приедут Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова

Мероприятие пройдет без зрителей
Екатерина МАЛИНИНА
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После концерта состоится лазерное шоу "Свет Великой Победы"После концерта состоится лазерное шоу "Свет Великой Победы"Фото: Екатерина СИМОХИНА
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24 июня в Волгограде намечено два больших события. Первое – Парад Победы на площади Павших Борцов. Репетиции идут полным ходом. Второе - грандиозный вечерний концерт на Мамаевом кургане, в котором примут участие оркестр Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман и другие известные артисты и музыканты. Как стало известно «КП-Волгоград» из собственного источника, приедут на главную высоту страны прославленная волгоградка Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова.

Мероприятие пройдет без зрителей. Его будут транслировать на всю страну по центральным каналам. Лично смогут услышать концерт, увидеть Лазерное шоу только приглашенные гости, например, внуки маршала Василия Чуйкова и генерала-полковника Александра Родимцева, высокопоставленные чиновники, артисты, организаторы.

Кстати, на концерт не потратят ни копейки бюджетных денег. Он состоится на средства гранта, который выиграл Юрий Башмет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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