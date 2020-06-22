Перед концертом 24 июня дважды обработают Мамаев курган от комаров и мошки

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:03:12+03:00

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В Волгограде на 24 июня кроме парада Победы запланирован еще и грандиозный концерт. Состоится он вечером на Мамаевом кургане. Транслировать этот концерт будут на всю Россию, поэтому готовятся к мероприятию очень тщательно – обработали антисептиками для уничтожения коронавируса, установили огромную конструкцию сцены, дополнительное освещение. Приедут звезды первой величины – Мацуев, Хабенский, Петров, оркестр Башмета… При этом волгоградцев на концерт не пустят из-за все еще действующих ограничений по коронавирусу. Но приглашенные гости будут: Александра Пахмутова, внуки Чуйкова и Родимцева, министр культуры Ольга Любимова и многие другие. Чтобы этих уважаемых людей не загрызли волгоградские комары и мошка, у которых сейчас самый сезон охоты на людей, на Мамаевом кургане перед концертом проведут акарицидную обработку. И потратят на это почти 110 тысяч рублей из бюджета. «КП-Волгоград» узнала об этом в сайта Госзакупок.

Как следует из документации, представленной на конкурсной площадке, обрабатывать Мамаев курган будут дважды - по утрам 23 июня и 24 июня с 4.00 до 7.00.

Обработкой займется «Волгоградское лесничество» - это закупка у единственного поставщика. Специалисты этого государственного бюджетного учреждения и будут ответственными за то, чтобы гостей не потревожила ни мошка, ни комары, ни гнус.

ИСТОЧНИК KP.RU