2020-06-23T10:38:50+03:00
Общество

Из-за концерта 24 июня транспорт не будет останавливаться у Мамаева кургана

Также в это время не будет остановок на «Стадионе» и «Дворце спорта»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После концерта состоится лазерное шоу, но увидят его только приглашенные.После концерта состоится лазерное шоу, но увидят его только приглашенные.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Вечером 24 июня на Мамаевом кургане состоится грандиозный концерт, посвященный 75-летию Победы. Из-за него временно ограничат остановки транспорта в этом районе. В частности, как сообщают «КП-Волгоград» в мэрии города, 24 июня в течение трех часов – с 18.00 до 21.00 – общественный транспорт не будет делать остановки на «Мамаевом кургане», а также на «Дворце спорта» и на «Стадионе».

Напомним, на концерт приедут высокопоставленные гости и звезды первой величины (Мацуев, Хабенский, Петров, оркестр Башмета, Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова) – и транслировать это мега-шоу будут на всю Россию. Волгоградцы в том числе увидят его только по телевизору – на Мамаев курган пустят только по спецприглашениям.

На сам концерт не потратя ни копейки бюджетных денег - все это действо организует оркест Башмета за средства выигранного гранта. Но подготовка площадки все равно "влетит в копеечку", ведь ради этого концерта не только остановки отменили, но и сам Мамаев курган трижды обработали: сначала дезинфицировали спецрастворами, а 23 и 24 утром еще дважды опрыскают от комаров и мошки (чтобы «вредители» не загрызли присутствующих на этом мероприятии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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