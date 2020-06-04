Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 июня: наметилась тенденция на снижение

4 Июнь 2020 2020-06-03T22:38:41+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 июня 2020 года, самые важные события

Изменить размер текста: A A

Вот уже второй день подряд суточная статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией идет на спад. И чиновники, и медики и простые жители Волгограда надеются, что это не случайность, а устойчивая тенденция. К 4 июня выявили еще 98 заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 3432 человека, в том числе 261 ребенок. Количество летальных случаев пока не прибавилось – 20 человек. Но медики ждут результатов посмертных анализов двух десятков пациентов. Так что возможны изменения в цифрах в сторону увеличения. Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области на 4 июня 2020 года.

36 волгоградцев с выявленным ковидом – из Волгограда. На второй позиции на этот раз Волжский - +17 случаев. Всего же новых пациентов определили в 13 районах.

В Урюпинске за сутки ни одного зараженного. Вспышку в местном психинтернате и выход ее за пределы заведения похоже удалось остановить. Заболели 207. Это и персонал и пациенты.78 человек с пневмониями вывезли на лечение в Волгоград. Многие лечатся в местной ЦРБ. 277 пациентов находятся по-прежнему в интернате.

Поставили положительный диагноз по COVID-19 и одному пациенту больницы РЖД. Он лечился в урологическом отделении. Сейчас подразделение находится на карантине. Напомним, на данным момент ограничен доступ из-за обнаруженного коронавируса в отделения в больницах №7, 15, 25, Камышинской ЦРБ.

Медики даже при имеющейся тенденции к снижению по коронавирусной инфекции советуют внимательно следить за здоровью и прислушиваться к организму. Как пояснили в облздраве, иногда одышку из-за пневмонии (с возможной ковидной причиной) принимают за сезонную аллергию. Это не правильно. Также чиновники рассказали об организационных сбоях в работе поликлиник: сложно дождаться врача на дом. Но своего нужно добиваться: звонить на горячии линии, связаться с администратором. На кону ваше здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU