Снижение: +98 заболевших коронавирусом в Волгоградской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:05:18+03:00

На 3 июня 2020 года число заразившихся COVID-19 в Волгограде и области выросло до 3432 человек

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На утро 3 июня 2020 года в Волгограде и области зафиксировано еще 98 заболевших коронавирусом за сутки. После резкого роста заболеваемости COVID-19 регион вновь идет на снижение. Одна из причин – завершение обследования персонала и постояльцев Урюпинского интерната, где в считанные дни зафиксировали две сотни положительных результатов. В целом же на сегодня в Волгоградской области число зараженных коронавирусом достигло 3432 человека, среди них 261 ребенок. Официально подтвержденных летальных исходов пока не прибавилось. Умерших пациентов с ковидом в регионе по-прежнему 20.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выросло и количество переболевших ковидом и выписанных из госпиталей пациентов. За день отпустили домой 68 человек. Всего выздоровевших после коронавируса и его осложнений в Волгограде и области уже 1165 человек.

По данным оперштаба, в больницах остаются более 1800 ковидных пациентов, у большинства из них есть и пневмония. Состояние около сотни заболевших коронавирусом волгоградцев врачи оценивают как тяжелое, в реанимации 43 человека. Но у большей части заболевание все же протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно. И уже порядка четырехсот человек лечатся на дому.

По стране число инфицированных на сегодня превысило 432 тысячи человек. Из них 5215 умерли, медики вылечили более 195 тысяч пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU