Наибольший прирост в Волгограде и Волжском: карта распространения коронавируса на 3 июня

На 3 июня Волгоградская область закрепилась на 15-м месте в стране по числу заболевших коронавирусом. В регионе уже 3432 заразившихся ковидом. Обстановка остается напряженной – власти это признают. Из 98 новых пациентов на этот раз больше половины приходится на Волгоград – плюс 36 случаев за сутки, и Волжский – плюс 17 заболевших. В целом же география распространения коронавируса на 3 июня включает 13 районов, что также меньше, чем в предыдущие дни. Завозные случаи закончились, вся зараза расползается уже внутри региона. Среди заболевших на сегодня сразу 17 детей и 34 волгоградца старше 50-ти лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе в лидерах среди районов Волгоградской области на 3 июня Чернышковский район. После довольно долгого затишья там сразу 9 новых заболевших коронавирусом. По шесть подтвержденных диагнозов в трех районах: Иловлинском, Камышинском и Михайловском. Прибавку в четыре положительных результата показали на сегодня также Городищенский и Серафимовичский районы. В остальных заразившихся единицы.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так, в Ленинском районе на 3 июня плюс три ковидных пациента, в Котельниковском – плюс два. И по одному новому зараженному коронавирусом выявили в пяти районах: Дубовском, Клетском, Октябрьском (для него это всего третий случай). Также по одному заболевшему в Ольховском и Светлоярском районах региона.

Лидеры за последнюю неделю в целом не изменились. Первая пятерка по распространению коронавируса в Волгоградской области на 3 июня выглядит так: Волгоград – 1257 (6 умерли), Урюпинский - 283 (1 умер), Николаевский – 246 (2 умерли), Волжский – 227 (3 умерли), Камышин – 174 заболевших человека.