2020-06-03T13:05:11+03:00
Общество

Облздрав о ситуации с коронавирусом в Волгограде: не стоит списывать одышку на аллергию

Заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов рассказал о том, кто находится в группе риска по пневмониям и COVID-19, а также как отстоять свои права в поликлинике
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Некоторые волгоградцы носят маски даже на улице. Но скоро придет жара.Некоторые волгоградцы носят маски даже на улице. Но скоро придет жара.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области довольно напряженная. На 3 июня регион оказался на 15-м месте в стране по числу заразившихся. «Мы видим, что прирост [заболевших] сегодня меньше, чем вчера-позавчера. Однако ситуация на сегодняшний день все-таки непростой остается», - заявил на брифинге зампред облздрава Николай Алимов и попросил волгоградцев в течение ближайших двух недель соблюдать все карантинные требования и ответственно относиться к своему здоровью. По словам чиновника, это необходимо, чтобы пройти «опасную хронологическую зону» по коронавирусу.

- Риск осложнений возникает у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, лишний вес - это те, кто в первую очередь попадают в прицел по тяжести пневмонии. Именно такие пациенты у нас впоследствии погибают. Конечно, влияет и возраст старше 65 лет, и срок обращения за медицинской помощью, - рассказал о главных факторах риска представитель комитета здравоохранения.

На сегодняшний день в Волгоградской области 3432 заболевших и 20 умерших. В ковидных больницах есть запас коек, чтобы лечиться в условиях стационара (из 3505 заняты 1846). Как уверяют чиновники, в регионе накопили достаточный запас лекарственных препаратов и опыт по лечению коронавируса. Так что главное – не упустить момент и вовремя обратиться к врачу.

Данные на 3 июня.

Данные на 3 июня.

- Если вдруг какие-то симптомы проявились – недомогание, температура, не нужно списывать их на какие-то имеющиеся хронические заболевания. Например, одышка - это симптом пневмонии, все должны прекрасно это понимать. Но зачастую бывает отрицание из-за страха или чего-то еще. И списывают одышку на аллергию или бронхиальную астму. Ни в коем случае сейчас этого делать нельзя. Это может быть коронавирус и незамедлительное обращение к медикам играет важную роль, - заявил Алимов.

При этом в облздраве признают, что в поликлиниках нередки организационные сбои, а врача на дом можно и не дождаться.

- Врач может быть на больничном, может что-то с первого раза не получиться в поликлинике. Есть горячие линии, связывайтесь с дежурным администратором, главный врач или заместитель всегда дежурят на сотовом телефоне. Ни в коем случае ситуацию без внимания не оставляйте, - советуют в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Облздрав о ситуации с коронавирусом в Волгограде: не стоит списывать одышку на аллергию
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