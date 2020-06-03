2020-06-03T12:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Очаг в Урюпинском психинтернате: 207 заболевших COVID-19

Часть инфицированных с пневмонией перевезли в Волгоград
Юлия Данильченко
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Очаги коронавирусной инфекции в регионе под контролем.Очаги коронавирусной инфекции в регионе под контролем.
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В Волгоградской области продолжают контролировать очаги коронавирусной инфекции в медицинских и социальных учреждениях. Один из них находится в Урюпинском психоневрологическом интернате. В момент вспышки там находилось более 450 сотрудников и постояльцев. Почти половина заразились COVID-19. О ситуации рассказал облздрав.

- У 207 человек коронавирус подтвержден лабораторно. 75 заболевших вывезено в Волгоград, сегодня еще три планируется. Это те, у кого на КТ выявлена пневмония. 15 пациентов находятся в ЦРБ с легкой пневмонией. Сотрудники диспансера тоже лечатся в районной больнице, - прокомментировал замглавы облздрава Николай Алимов.

В самом диспансере остаются 277 человек и 34 сотрудника больницы, которых привлекли к работе. Что касается Котельниковского района, где очаги нашли в двух селах, ситуация не изменилась, новых зараженных нет. В психо-неврологическим диспансере Жирновска продолжается выписка пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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