Очаг в Урюпинском психинтернате: 207 заболевших COVID-19

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:23:18+03:00

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В Волгоградской области продолжают контролировать очаги коронавирусной инфекции в медицинских и социальных учреждениях. Один из них находится в Урюпинском психоневрологическом интернате. В момент вспышки там находилось более 450 сотрудников и постояльцев. Почти половина заразились COVID-19. О ситуации рассказал облздрав.

- У 207 человек коронавирус подтвержден лабораторно. 75 заболевших вывезено в Волгоград, сегодня еще три планируется. Это те, у кого на КТ выявлена пневмония. 15 пациентов находятся в ЦРБ с легкой пневмонией. Сотрудники диспансера тоже лечатся в районной больнице, - прокомментировал замглавы облздрава Николай Алимов.

В самом диспансере остаются 277 человек и 34 сотрудника больницы, которых привлекли к работе. Что касается Котельниковского района, где очаги нашли в двух селах, ситуация не изменилась, новых зараженных нет. В психо-неврологическим диспансере Жирновска продолжается выписка пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU