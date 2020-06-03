2020-06-03T15:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

У пациента больницы РЖД в Волгограде нашли коронавирус

Из-за COVID-19 отделение частично закрыто
Юлия Данильченко
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3 июня на брифинге облздрав прояснил ситуацию, которая сложилась в урологическом отделении в волгоградской больнице РЖД. В ведомственном медучреждении у одного из пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию. Пока это единственный случай заражения.

- Там не вспышка. Был выявлен пациент, который занес. Сейчас там карантинные мероприятия. Частично ограничена работа учреждения в рамках урологического отделения, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

У всех, кто имел контакт с больным, взяли анализы, проводятся лабораторные исследования. Это не первый случай, когда в медучреждение заносят вирус. Более того, такие случаи в практике разных стран довольно распространены и не являются уникальными. Например, в Волгоградской области на карантине находятся отделения в больницах №7, 15, 25, Камышинской ЦРБ. Такие меря позволяют контролировать ситуацию, исключить распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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