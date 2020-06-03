2020-06-02T22:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 июня: еще одну больницу сделали ковидной

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Для ковидных пациентов открыли еще 100 коек.Для ковидных пациентов открыли еще 100 коек.
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В Волгоградской области впервые за несколько дней снизилась заболеваемость по коронавирусной инфекции. После вчерашних рекордных 189 человек с COVID-19 к 3 июня заразились еще 119 человек. Правда, радоваться рано. Для того, чтобы говорить о спаде, нужна постоянная тенденция. Так что ждем. Общее число с диагнозом коронавирус достигло цифры в 3334 человека. Мы собрали последние данные по коронавирусной инфекции в Волгограде и области на данный момент.

Больше всех заразившихся по-прежнему в Волгограде – 43 человека. На втором месте на этот раз оказался Камышин. Там опасный диагноз поставили 16 местным жителям. На третьем месте с 14 зараженными – Михайловка.

В Урюпинске на этот раз ни одного нового выявленного коронавирусного пациента. Все сотрудники и пациента психинтерната - а это 463 человека – прошли тесты. Заразились из них 43 процента. Основную часть пациентов разместили в ковидном госпитале на базе психиатрической больницы на Тракторном. Там их лечат, оказывают необходимую помощь.

Кстати, еще одна больница начинает работать с коронавирусными пациентами – это Ленинская ЦРБ. Там смогут принять 100 больных. Таким образом, особые койки под COVID-19 есть в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Фролово, Михайловке, Городище, Котельниково, Жирновске, а теперь в Ленинске.

В Волгоградской области продолжает сохраняться режим самоизоляции – до 16 июня. Пока изменений в него не вносили. Так что все основные мероприятия проходят в режиме онлайн. Даже детские лагеря перешли в интернет. Для школьников приготовили множество конкурсов, развлечений, игр. Жаль, что участвовать во всем можно только через компьютер.

За сутки на нарушителей режима составили 285 протоколов. Это те волгоградцы, кто находится в общественных местах без масок, перчаток, многие вышли из дома без уведомлений и уважительных причин, указанных в постановлении губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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