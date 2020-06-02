2020-06-02T13:36:02+03:00
Общество

Растет число заболевших в Камышине, Михайловке, Волгограде: карта распространения коронавируса на 2 июня

На 2 июня 2020 в Волгоградской области 119 новых заразившихся коронавирусом [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности о заболевших]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В волгоградских инфекционных больницах на сегодня более 1800 человек.В волгоградских инфекционных больницах на сегодня более 1800 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После нескольких антирекордов подряд, заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области пошла на спад. Возможно, временный. На 2 июня 2020 года в регионе зафиксировано 119 новых заразившихся коронавирусом. В лидерах по числу заболевших за последние сутки - Волгоград, Камышин, Михайловский район и Волжский. А вот в Урюпинске, который из-за вспышки ковида в интернате вышел на второе место по общему количеству зарегистрированных случаев, на этот раз нет ни одного нового. В общем география распространения коронавируса в Волгоградской области на 2 июня включает два крупнейших областных центра и 16 районов. Среди зараженных 7 детей, 51 пациент старше 50-ти лет и полсотни в возрасте от 30 до 49 лет. Все они заболели, не выезжая за пределы области. При этом в 82 случаях не имели явных контактов с зараженными и сами обратились за медицинской помощью.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 2 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 2 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, Волгоград за сутки показал прибавку в 43 заболевших коронавирусом. Всего на миллион жителей 1221 случаев. В Камышине подтвердили COVID-19 еще у 16 человек, итого 168 заразившихся. Следом по числу выявленных случаев на 2 июня идет Михайловский район с 14 новыми пациентами. Общее число ковидных там 142 человека. И четвертый по суточному приросту – Волжский с 11 случаями, всего же там уже 210 заболевших коронавирусом. Но на втором месте в регионе идет Урюпинский район с 283 положительными тестами. На третьем – Николаевский район, где за последние сутки 2 новых случая, а всего 246 заразившихся. Так на сегодня выглядит шестерка лидеров по заболевшим коронавирусом в Волгоградской области, причем с солидным отрывом от остальных районов.

На 2 июня по пять новых заразившихся также зарегистрировали в Быковском и Среднеахтубинском районах, по четыре – в Городищенском и Старополтавском. Еще по три случая коронавируса выявили медики в Котельниковском и Суровикинском.

По два заболевших ковидом в Дубовском и Иловлинском, по одному – в Светлоярском, Даниловском и Котовском, Еланском и Клетском районах.

Остались на территории Волгоградской области и уголки относительного коронавирусного спокойствия - Руднянский, Ольховский и Октябрьский районы, где меньше всего зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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