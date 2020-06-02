Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
С сегодняшнего дня к приему коронавирусных пациентов в Волгоградской области подключилась Ленинская ЦРБ. Об этом рассказал на брифинге зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Перепрофилированная под COVID-19 районная больница рассчитана на сто коек. Это последние места для ковидных пациентов, которые вошли в установленный для региона норматив.
- Там достаточно хорошо все организовали. Кислород везде провели, подготовили специалистов, хорошие палаты получились. Сегодня открыт прием пациентов, туда будут госпитализировать [заболевших коронавирусом] легкой и средней степени тяжести, - рассказал журналистам Алимов.
Сейчас в регионе зараженных коронавирусом принимают больницы шести крупнейших городов региона - Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово и Михайловки. Также ковидные госпитали развернуты в Городищенской, Котельниковской, Ленинской и Жирновской ЦРБ. К концу июня инфекционных больниц в регионе будет уже три десятка, рассчитаны они на четыре тысячи пациентов.
Проник коронавирус и в те больницы, которые отдавать под эту заразу вовсе не планировали. На сегодняшний день в Волгограде на карантин по коронавирусу частично закрыты несколько больниц - №7, №15, №25 и другие.
Заболевших в регионе на сегодня 3334 человека, в ковидных больницах 1832 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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