2020-06-02T12:30:34+03:00
Общество

Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом

В Волгоградской области продолжают перепрофилировать больницы в инфекционные госпитали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
К концу месяца под коронавирус отдадут 4000 мест в волгоградских больницах.К концу месяца под коронавирус отдадут 4000 мест в волгоградских больницах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня к приему коронавирусных пациентов в Волгоградской области подключилась Ленинская ЦРБ. Об этом рассказал на брифинге зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Перепрофилированная под COVID-19 районная больница рассчитана на сто коек. Это последние места для ковидных пациентов, которые вошли в установленный для региона норматив.

- Там достаточно хорошо все организовали. Кислород везде провели, подготовили специалистов, хорошие палаты получились. Сегодня открыт прием пациентов, туда будут госпитализировать [заболевших коронавирусом] легкой и средней степени тяжести, - рассказал журналистам Алимов.

Сейчас в регионе зараженных коронавирусом принимают больницы шести крупнейших городов региона - Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово и Михайловки. Также ковидные госпитали развернуты в Городищенской, Котельниковской, Ленинской и Жирновской ЦРБ. К концу июня инфекционных больниц в регионе будет уже три десятка, рассчитаны они на четыре тысячи пациентов.

Проник коронавирус и в те больницы, которые отдавать под эту заразу вовсе не планировали. На сегодняшний день в Волгограде на карантин по коронавирусу частично закрыты несколько больниц - №7, №15, №25 и другие.

Заболевших в регионе на сегодня 3334 человека, в ковидных больницах 1832 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня
Волгоградская ГИБДД поймала 25 «тонированных» водителей
В Волгограде открылся автокинотеатр
В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»
В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима
Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую
Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон
Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась
В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска
Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом
Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19
Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали
Четыре района Волгограда остались без света
16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб
Экс-руководитель УМВД по Волгограду переедет в Коми
Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов