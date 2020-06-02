2020-06-02T12:03:08+03:00
Общество

В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом

Замглавы облздрава Николай Алимов сообщил о завершении обследования пациентов и сотрудников Урюпинского психоневрологического интерната
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Всех сотрудников и пациентов интерната провели через КТ.Всех сотрудников и пациентов интерната провели через КТ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из 463 сотрудников и постояльцев Урюпинского психоневрологического интерната в Волгоградской области положительные результаты на коронавирус тесты показали у двухсот человек. Заразились COVID-19 более 43% от общего числа находившихся в закрытом учреждении. Как рассказал на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, на 2 июня пришли результаты на всех находившихся в закрытом учреждении. Подходит к концу и тотальное обследование на КТ - компьютерной томографии. В Волгоград отправят еще шесть человек, у которых нашли пневмонию.

Размещают пациентов психдиспансера в ковидном госпитале, открытом на базе психиатрической больницы в Тракторозаводском районе Волгограда. Там имеется 177 мест. «Получилось все достаточно складно», - отметил Николай Алимов. Ведь пациентам диспансера требуется не только лечение от коронавируса и пневмонии, но и специфическая помощь. В больнице есть врачи-психиатры, которым эта специфика хорошо знакома.

Что касается Жирновского психинтерната, где вспышка коронавируса грянула раньше, то большинство заболевших уже завершают лечение и начинают готовить к выписке. Решается вопрос об их переводе обратно в интернат.

Напомним, на 2 июня в Волгоградской области 3334 заразившихся коронавирусом, 20 смертей и 1097 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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