2020-06-02T17:30:55+03:00
Общество

В летних лагерях волгоградские дети тоже отдохнут дистанционно

Из-за коронавируса в июне 2020-го лагерные смены пройдут в онлайн режиме
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сначала учеба в режиме онлайн, теперь виртуальные каникулы.Сначала учеба в режиме онлайн, теперь виртуальные каникулы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за коронавируса волгоградские школьники сначала учились в дистанционном формате, теперь и каникулы у них пройдут виртуально. Летние лагеря в июне откроются, но работать они будут дистанционно. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, для детворы запустят 42 проекта, более 30 тысяч ребят смогут «отдохнуть» в режиме онлайн. Для детворы разработали познавательные занятия, конкурсы, акции, видео-лекции, мастер-классы и флешмобы.

Так, детский лагерь «Чайка» Светлоярского района запустил творческий конкурс «Герои нашего времени». Ребятам предлагают рассказать о работе наших медиков, которые сегодня оказались на «передовой» в борьбе с коронавирусом.

- С 8 по 14 июня здесь пройдет онлайн-смена «Самый лучший Я» с музыкальными часами, виртуальными экскурсиями, мастер-классами и встречами с интересными людьми, - сообщают региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

В Волгоградском центре образования детей-инвалидов разработали тематический онлайн-проект «Солнечный экспресс-2020». Для ребят подготовили интерактивные путешествия по музеям русского зодчества, тематические видеоуроки, рассказы о русском фольклоре, традициях, промыслах.

У 200 школьников #ОнлайнКаникулы пройдут в волгоградском центре «Орленок». Также онлайн смены откроют лагерь «Успех 34» и Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий.

- Также волгоградские ребята задействованы во всероссийских конкурсах - «Добро не уходит на каникулы», «Навигатор образования» и «Кружковое движение НТИ». В эти дни также продолжается регистрация на конкурс для подростков «Большая перемена», к мероприятиям которого уже присоединились 5045 школьников, - уточняют в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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