Коронавирус в Волгограде, последние новости на 1 июня: от COVID-19 умерло уже 19 волгоградцев

1 Июнь 2020 2020-05-31T22:48:04+03:00

больше всего заболевших в Волгограде - больше тысячи человек.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 июня 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области в начале мая прогнозировали, что ситуация с коронавирусом стабилизируется к концу мая. Но обстановка остается сложной, точнее, ухудшается. Что ни день – то антирекорд. К 1 июня 2020 года в Волоградской области заболели COVID-19 158 человек. Всего заразились 3026 волгоградцев. Мы собрали последние новости о данных по коронавирусу в Волгоградской области. К сожалению, подтвердилась еще одна смерть от опасной инфекции. Общее число летальных случаев выросло до 19.

Как сообщили в оперативном штабе, скончался 52-летний мужчина. У него была бронхопневмония и множество хронических сопутствующих заболеваний. Жителя Волжского подключили к ИВЛ. Но врачи не смогли ему помочь – он умер. А посмертный анализ показал, что причиной стала коронавирусная инфекция.

В лидерах по новым зараженным оказался Волгоград. Сразу +60 человек, у которых тест оказался положительным. НА втором месте Урюпинск, где продолжают выявлять зараженных в психинтернате. На третьем месте – Волжский. На этот раз там +22 человека с COVID-19.

При таких условиях, вполне оправдано решение о продлении самоизоляции в регионе до 16 июня. Да, волгоградцы устали сидеть по домам. Многие остались в такой ситуации без средств к существованию. Но пока региональные власти видят только такой выход.

Из-за карантина продолжают проводить мероприятия в режиме онлайн. Например, 1 июня детей будут поздравлять через интернет спектаклями, концертами и викторинами.

Остается открытым вопрос о формате проведения Парада Победы. Участники возобновили репетиции. Можно ли будет прийти посмотреть на марширующих солдат и технику лично или все будут транслировать по ТВ, пока точно неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU