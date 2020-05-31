В формате онлайн: к 1 июня детям предложат побывать в библиотеке и посетить мастер-класс через интернет

31 Май 2020 2020-05-31T12:52:00+03:00

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Обычно на 1 июня в городе проходят десятки концертов, для детворы организуют мастер-классы, на детских площадках устраивают праздники для детей. Но не в этот раз. Коронавирус серьезно поменял всю нашу жизнь. Она частично перешла в интернет. Даже последний звонок выпускники встречали у компьютеров. Вот и День защиты детей ребята вынуждены будут отмечать онлайн. Свои программы приготовили музеи и театры.

Сотрудники Музея Машкова придумали мастер-класс по изготовлению кукол, пригласили артистов для исполнения детских песен из мультфильмов, организовали детскую выставку. «Старая Сарепта» приглашает в виртуальное путешествие с котом Горчичников и покажет представление театра кукол «Колобок».

Областная библиотека придумала «Библиотечный переполох». Детям предложат разгадать головоломки и загадки. «Кванториум» проведет онлайн-викторину «По мотивам любимых мультфильмов».

А вот воспитанникам социальных центров организуют праздник не онлайн, а по-настоящему: концерты, спектакли, песни, эстафеты, викторины, дискотеки. Все пройдет с соблюдением санитарных норм: в масках, с дистанцией.

ИСТОЧНИК KP.RU