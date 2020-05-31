Врачи не смогли спасти 52-летнего волжанина: подробности об обстановке с коронавирусом в Волгоградской области

Волгоградская область 31 мая 2020 года поставила очередной антирекорд. За сутки коронавирусом заболели сразу 158 человек. Общее количество зараженных в регионе перевалило за 3 тысячи человек. Мы один самых эндемично неблагополучных регионов страны. Правда, по количеству смертей от COVID-19 Волгоградская область не в лидерах. Но как сообщают в оперативном штабе, подтвердилась еще одна смерть от коронавирусной инфекции – уже девятнадцатая.

Умер 52-летний мужчина, житель Волжского. Все начиналось как обычная простуда, которая быстро переросла в бронхопневмонию. Кроме того, у него был ряд сопутствующих хронических заболеваний. Какое-то время волжанин находился на аппарате ИВЛ. Но вылечить его не удалось. Хотя действовали врачи по рекомендациям Минздрава по лечению COVID-19. К сожалению, пока 100-процентного эффективного лечения от коронавируса еще нет. Уже после смерти взятый анализ подтвердил, что мужчина умер от осложнений, вызванных новой опасной инфекцией.

Больше всего заболело людей в Волгограде. Из 158 человек - 60 именно жители областного центра. Таким образом, в городе заразились 1032 волгоградца. По-прежнему много зараженных в Урюпинске – 26. Там продолжают выявлять ковидных сотрудников и пациентов в психинтернате. На третьем месте оказался Волжский – 22 человека. Достаточно высокие цифры в Михайловском районе – сразу 11 людям подтвердили диагноз COVID-19. Чуть меньше заболевших в Среднеахтубинском районе – 9 жителей.

В остальных районах Волгоградской области ситуация более менее стабильная. В Дубовском Жирновском, Серафимовическом районе по три новых больных коронавирусом, в Алексеевском, Городищенском Клетском, Нехаевском, Николаевском, Светлоярском, Суровикинком районах плюс два заразившихся. В Быковском, Еланском, Иловлинском, Кк\алачевском, Камышинском, Фроловском Чернышковском районах по одному выявленному жителю с коронавирусом.

Чаще всего заражались волгоградцы от 30 до 49 лет. Следующая по числу зараженных возрастная группы от 50 до 64 лет – 47 жителей. 29 людям старше 65 лет подтвердили смертельно опасный диагноз. На этот раз среди заболевших младенец, семь детей до шести лет, три школьника до 14 лет и один подросток. Инфекционный больницы приняли 16 пациентов в возрасте от 18 до 29 лет.

В этот раз в регионе снова нет завозных случаев. Вирус циркулирует внутри Волгоградской области. 91 пациента нашли по контактам из ранее заболевших, 67 волгоградцев обратились за помощью к врачу самостоятельно. У них была повышенная температура, кашель, общее недомогание.

Как пояснили в оперштабе, сейчас специалисты проверяют и делают тесты всем контактировавшим с заболевшими.