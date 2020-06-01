2020-06-01T13:05:05+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: +189 заболевших и 20-я смерть

На утро 1 июня 2020 число заразившихся коронавирусом в Волгограде и области выросло до 3215 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в Волгограде делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Каждый день в Волгограде делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Волгоградская область продолжает бить рекорды по числу заболевших коронавирусом, стремительно прирастая все новыми случаями новой инфекции. На утро 1 июня 2020 года регион поставил новый антирекорд, закрепившись в первой десятке регионов России по росту заболеваемости. Волгоград и область на седьмом месте в стране по количеству новых случаев COVID-19 – зафиксировано плюс 189 человек за сутки. Снова большой прирост в областном центре и Урюпинском интернате. Итого общее число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло до 3215 человек. Официально подтвердили и еще одну смертьскончались уже 20 волгоградцев с подтвержденным коронавирусом. Всего же в России более 414 тысяч заболевших, 4855 умерших и почти 180 тысяч выздоровевших.

По данным ИЦК, прибавилось за минувшее воскресенье восемь выздоровевших после коронавируса и в нашем регионе. Итого 1031 жителей Волгограда и области с ковидом выписали из больниц. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в инфекционных стационарах на сегодня более 1800 пациентов. Из них 89 в тяжелом состоянии, 26 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Свыше трехсот лечатся амбулаторно. Под подозрением еще более четырех тысяч человек, которые находятся на карантине.

Причиной столь резкого роста числа подтвержденных случаев коронавируса в Волгоградской области стали не только вспышки в нескольких крупных очагах, но и увеличение объемов тестирования. Каждый день проводят более трех тысяч исследований, всего же в регионе сделали уже около ста тысяч тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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