2020-05-31T17:24:26+03:00
Политика

К параду в Волгограде готовятся почти полторы тысячи участников

Он пройдет 24 июня на набережной города
Екатерина МАЛИНИНА
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Разрешат ли лично посмотреть на парад, пока неизвестно.Разрешат ли лично посмотреть на парад, пока неизвестно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Президент Владимир Путин объявил о решении сделать 24 июня выходным днем. В этот день состоится Парад Победы, который перенесли из-за коронавируса. В Южном военном округе он пройдет в десяти городах: Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске и конечно же в Волгограде. В нем примут участие военнослужащие ЮВО, сотрудники УФСИН по Волгоградской области, спасатели МЧС, казаки, представители следственного комитета, войска Нацгвардии, военно-патриотические клубы ДОССАФ России. Сейчас 1400 участников проводят тренировки. чеканят шаг, отрабатывают движения. Все должно быть идеально в юбилейную дату – 75 лет со дня Победы. Также готовят и порядка 30 единиц техники для демонстрации во время торжественного шествия. Среди нее новые образцы современных военных машин и те, что участвовали в боях восемь десятков лет назад.

Кстати, в Волгограде, который обычно встречал парад на площади Павших Борцов, в этот раз подготовят набережную.

Правда, остается вопрос. Увидят волгоградцы парад вживую или только в прямой трансляции. Пока режим самоизоляции продлили до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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