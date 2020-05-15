2020-05-14T23:12:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 15 мая: в регионе заболели 90 медиков

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградская область оказалась в первой десятке по количеству заболевших.Волгоградская область оказалась в первой десятке по количеству заболевших.
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Волгоградская область по-прежнему остается в первой десятке по стране по количеству зараженных коронавирусом. На 15 мая заболели 96 человек. Общее количество зараженных достигло 1355 волгоградцев. И вряд ли цифры будут уменьшаться - до пика еще далеко. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области на 15 мая 2020 года.

На этот раз очень много заболевших среди детей – сразу 19 детей. Причем двое - младенцы.

По-прежнему в лидерах Волгоград. 35 горожанам подтвердили COVID-19. Зафиксирована вспышка коронавируса в Даниловском районе – сразу 14 человек. Постепенно стабилизируется ситуация в Николаевском районе. На этот раз +3 волгоградца. С 14 мая в районе ввели масочный режим, возможно, он позволит уменьшить количество зараженных.

Среди заболевших оказался сотрудник пенсионного фонда Дзержинского района. Пока для работы туда вывели запасную бригаду. Но возможно, отделение на время придется закрыть.

Диагноз COVID-19 поставили уже 90 медикам. Кто-то из них болеет тяжело, у кого-то болезнь протекает бессимптомно.

Регион продолжает подготовку к введению масочного режима. С 20 мая все без исключения должны появляться с индивидуальными средствами защиты в общественных местах. Для этого пенсионерами раздают наборы из масок и перчаток бесплатно. Каждый волгоградец 60+ сможет их получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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