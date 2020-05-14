2020-05-14T13:24:14+03:00
Общество

В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР

Пришлось выводить резервную группу в клиентскую службу пенсионного фонда в Дзержинском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Коронавирусом сотрудника ПФР заразил посетитель. Фото: РоспотребнадзорКоронавирусом сотрудника ПФР заразил посетитель. Фото: Роспотребнадзор
Изменить размер текста:

Коронавирусом болеют все: и медики, и пенсионеры, и чиновники. Не избежали заболевания COVID-19 в Волгограде и сотрудники Пенсионного фонда России, которые ведут прием по записи. Подтвердили наличие коронавируса у одного из сотрудников управления в Дзержинском районе. Так что всю районную клиентскую службу пришлось закрыть на карантин по коронавирусу. Об этом рассказал на брифинге руководитель Волгоградского областного управления ПФР Владимир Федоров. Глава ведомства отметил, что он очень беспокоится за своих сотрудников.

- Хорошо, что у нас была резервная группа. Но если [ситуация] повторится, мы вынуждены будем закрывать отделения [пенсионного фонда]. А у нас есть 3 -4 услуги, которые мы не можем оказать дистанционно, например, пособие на погребение- отметил Владимир Федоров.

На сегодняшний день, 14 мая, в Волгоградской области уже 1355 заболевших коронавирусом, в том числе заразились COVID-19 сразу 90 медиков. Среди 13 умерших волгоградцев с коронавирусом также есть санитарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы получат на детей более 3 миллиардов рублей
В реанимациях Волгограда с пневмониями и коронавирусом лежат 55 пациентов
В Волгоградской области коронавирус уже подхватили 90 медиков
В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР
На набережной Волгограда облицовывают гранитом четыре новых фонтана
Отдали деньги детям: в Урюпинске бутлегерам заменили тюремный срок штрафом
В Волгограде начали строить новую железную дорогу
Коронавирус в Волгоградской области: еще 96 человек за сутки
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волгограде: адреса
Волгоградэнергосбыт: долги останутся долгами
Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке
Еще 65 волгоградцев нарушили самоизоляцию и нарвались на патрули
Из Волгограда открывают прямые авиарейсы в Новосибирск
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 мая: в регионе поставлен очередной антирекорд по заболевшим
Антимонопольщики не допустили необоснованного повышения цены на зерно