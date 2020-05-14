В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР

14 Май 2020 2020-05-14T13:24:14+03:00

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Коронавирусом болеют все: и медики, и пенсионеры, и чиновники. Не избежали заболевания COVID-19 в Волгограде и сотрудники Пенсионного фонда России, которые ведут прием по записи. Подтвердили наличие коронавируса у одного из сотрудников управления в Дзержинском районе. Так что всю районную клиентскую службу пришлось закрыть на карантин по коронавирусу. Об этом рассказал на брифинге руководитель Волгоградского областного управления ПФР Владимир Федоров. Глава ведомства отметил, что он очень беспокоится за своих сотрудников.

- Хорошо, что у нас была резервная группа. Но если [ситуация] повторится, мы вынуждены будем закрывать отделения [пенсионного фонда]. А у нас есть 3 -4 услуги, которые мы не можем оказать дистанционно, например, пособие на погребение- отметил Владимир Федоров.

На сегодняшний день, 14 мая, в Волгоградской области уже 1355 заболевших коронавирусом, в том числе заразились COVID-19 сразу 90 медиков. Среди 13 умерших волгоградцев с коронавирусом также есть санитарка.

ИСТОЧНИК KP.RU