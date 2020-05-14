Подробности о заболевших коронавирусом в Волгоградской области: за сутки заболели 19 детей

14 Май 2020 2020-05-14T20:46:30+03:00

Больше всего заболевших в категории от 30 до 49 лет.

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В Волгоградской области цифры по количеству зараженных коронавирусной инфекцией продолжают увеличиваться. На данный момент COVID-19 болеют 1355 человек. За сутки заболели 96 человек. Оперативный штаб сообщил подробности о новых инфицированных. На этот раз положительный тест пришел 19 детям. Когда только эпидемия начала свое распространение по миру, многие считали, что дети в безопасности. Но это не так. Они болеют, может, и не так тяжело, как взрослые. Все зависит от иммунитета. На 14 мая 2020 года опасный вирус подтвердили двум младенцам, трем детям до шести лет, 8 детям до 14 лет и шести подросткам до 17 лет.

Заразились 14 волгоградцев от 18 до 29 лет, 26 волгоградцев от 30 до 49 лет, 23 жителей от 50 до 64 лет и 14 человек старше 65 лет.

Значительно уменьшилось число привозных случаев. Их всего четыре. Около 70 человек заразились от знакомых и родных. У 22 заболевших происхождение болезни не известно. Они сами обратились в больницу с симптомами ОРВИ.

Чтобы снизить риск заболевания, волгоградцев просят по возможности оставаться дома, в общественных местах носить маски и перчатки. Берегите своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU