В Волгоградской области коронавирус уже подхватили 90 медиков

14 Май 2020 2020-05-14T13:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Медики сегодня оказались на передовой в войне с коронавирусом, они рискуют и, к сожалению, заражаются. В Волгоградской области с начала пандемии COVID-19 подхватили уже 90 медработников. Такую информацию «КП-Волгоград» привел заместитель глава облздрава Николай Алимов. К сожалению, одна женщина умерла – санитарка из Иловлинского района. Еще 16 сейчас проходят лечение в госпиталях Волгограда. У всех из них – пневмония.

- Медики, конечно, попали в группу риска. Но, к счастью, в Волгоградской области нет больших очагов в больницах. Да, есть заболевшие, в том числе из Иловлинской ЦРБ. Но в большей степени наши заразившиеся медики, как показал анализ, перенесли болезнь в легкой или даже бессимптомной форме. Некоторые были выявлены только в результате тестирования, которое сейчас медики проходят в обязательном порядке, - говорит Алимов.

В общей сложности сегодня в Волгоградской области к борьбе с коронавирусом подключились более полутора тысяч медработников. Как видите, процент заболевших пока невелик. К счастью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/779063" frameborder="0"></iframe> Замглавы облздрава Николай Алимов о заразившихся коронавирусом волгоградских медиках.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU