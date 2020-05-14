Карта распространения коронавируса в Волгоградской области: какие районы лидируют по числу заболевших

На 14 мая в Волгограде и области уже 1355 зараженных коронавирусом. За последние сутки подтвердили диагноз еще у 96 заболевших. В регионе много тяжелых больных. География распространения коронавируса в Волгоградской области на этот раз меньше, чем в предыдущие дни - новые случаи зафиксированы в двух городах и 14 районах. Но зато число заболевших коронавирусом больше. В Волгограде сразу 30 новых случаев COVID-19, в Волжском три новых заразившихся коронавирусом. Сразу 14 подтвержденных диагнозов в Даниловском районе, где первый случай выявили не так давно и число заболевших за день увеличилось более, чем в два раза. Следом идут Михайловка (+9 человек), Палласовский район (+7) и Котельниковский (+6).

В Николаевском районе, который стабильно первый в Волгоградской области по заболеваемости коронавирусом, на 14 мая трое новых заразившихся. Стабильно стал прирастать Дубовский район - плюс 5 человек. В Еланском, Камышинском и Среднеахтубинском – по четыре новых подтвержденных диагноза. По два заболевших COVID-19 добавилось в Калачевском и Урюпинском районах региона.

И по одному новому пациенту с коронавирусом на сегодняшний день в Новоаннинском, Быковском и Городищенском районах. Они в последнее время тоже стабильно прирастают заболевшими ковидом. А Городищенский может вырваться и в лидеры - уже 62 подтвержденных диагноза.

Всего в Волгограде на сегодня уже 493 заразившихся коронавирусом. Еще день и число заболевших перевалит за пять сотен. Третий - Камышин. Следом идет Волжский, где 71 житель с «ковидом». А в Николаевском районе, где 142 инфицированных, уже с 14 мая ввели масочный режим.