2020-05-12T20:43:00+03:00
Коронавирус Covid-19

За отсутствие маски и перчаток волгоградцев могут наказать на 30 тысяч рублей

Штрафовать будут по статье 20.6.1 КоАП
Екатерина МАЛИНИНА
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Маска будет обязательна с 20 мая.Маска будет обязательна с 20 мая.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградцы вот уже второй месяц живут в режиме самоизоляции. 11 мая 2020 года перед рабочей неделей волгоградские власти на заседании оперативного штаба озвучили то, как нам предстоит провести май - в самоизоляции. С одной стороны, обещают послабление режима: с 20 мая возможно начнут работать стоматологии, вещевые магазины, в ближайшее время разрешат гулять с детьми, бегать по утрам и вечерам. Но с другой стороны, с 20 мая жители региона обязаны носить маски и перчатки в общественных местах: в магазинах, в общественном транспорте и даже в такси, на работе. Это сделано по рекомендации Роспотребнадзора по Волгоградской области. Считается, что эта мера убережет многих от заражения. В регионе больше тысячи зараженных. Волгоградцев в возрасте +60 обещают обеспечить индивидуальными средствами защиты бесплатно, остальные обязаны купить за свой счет. Причем это не рекомендация, а именно требование. Ведь за нарушение правила предусмотрен штраф по уже знакомой статье 20.6.1 КоАП. Тот же, что за нарушение режима самоизоляции: то есть от тысячи до 30 тысяч рублей. Размер определяет суд. Хотя, судя по имеющейся практике, больше, чем на 2 тысячи, не наказывают. Но бывают и исключения.

В обычном автобусе проверку имеет право устроить чиновник из комитета транспорта и сотрудник муниципалитета. Так что шейте маски, запасайтесь перчатками.Это обойдется дешевле, чем штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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