Волгоградцам 60+ бесплатно выдадут маску и перчатки

12 Май 2020 2020-05-12T13:28:25+03:00

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С 20 мая 2020 года в Волгоградской области введут масочный режим. Маски и перчатки обязаны будут носить все без исключения - в транспорте, в магазине, на работе, в общественных местах, везде, где много людей. Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская (сегодня она именинница) на брифинге 12 мая устроила показ коронавирусной моды: поменяла медицинскую одноразовую маску на многоразовую, такую, которую шьют волгоградские предприятия. Их будут бесплатно раздавать вместе с перчатками всем жителям Волгограда и области в возрасте от 60 лет и старше. Регион закупит необходимое количество средств защиты и передаст местным властям в муниципалитеты. По словам вице-губернатора Зины Мержоевой, каждому пенсионеру 60+ организуют адресную доставку.

- Старше 65 лет у нас 398 тысяч человек. Мы осознанно расширили категорию получателей, потому что это самая уязвимая категория, - отметила Зина Мержоева.

Так выглядит набор пенсионера.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Маска будет не медицинская, а тканевая многоразовая, со сменным фильтром. Причем местного производства. По 60 тысяч таких масок в день шьют 14 волгоградских предприятий. Вместе маску и перчатки упакуют в пакет. Для раздачи задействуют соцработников и волонтеров, чтобы к 20 мая средства защиты были у каждого пожилого волгоградца.

- Эта маска удобней медицинской, в ней легче дышать, она будет удобна для ежедневного использования, - отметила Анна Писемская.

ИСТОЧНИК KP.RU