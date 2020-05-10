2020-05-10T16:34:54+03:00
Общество

Когда снимут ограничения по коронавирусу в Волгоградской области

На оперативном совещании Андрей Бочаров поручил проработать варианты развития ситуации
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 10 мая 2020-го, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вновь собрал подчиненных на оперативное совещание, чтобы обсудить один вопрос - как действовать дальше в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции. Ограничились тем, что губернатор поручил подчиненным разработать разные варианты развития событий и различные меры реагирования на них.

Уже больше месяца волгоградцы находятся в режиме самоизоляции, и если еще пару недель назад была перспектива смягчения ограничительных мер из-за коронавируса, то в последние дни ситуация кардинально изменилась. К 10 мая обстановка с коронавирусом в Волгоградской области накалилась до предела – регион по темпам распространения вышел на шестое место в России. Число зараженных уже исчисляется сотнями в день. И с каждым днем заболевших COVID-19 в регионе все больше. Поэтому и окончательного решения пока нет.

- Пока режим повышенной готовности сохраняется до 11 мая. Оперативный штаб по-прежнему работает в круглосуточном режиме. Выстроено взаимодействие региона с Правительством РФ, федеральным Оперативным штабом, ключевыми федеральными ведомствами, - это все о чем рассказали в пресс-службе администрации региона по итогам оперативного совещания.

А значит, окончательное решение не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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