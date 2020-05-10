Коронавирус в Волгограде, последние новости на 10 мая 2020: регион оказался на седьмом месте в стране по количеству заболевших

10 Май 2020 2020-05-09T20:18:18+03:00

Вряд ли в ближайшее время в Волгоградской области снимут режим самоизоляции, заболевших больше каждый день.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 10 мая 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается с каждым днем. Причем пика по заболеваемости мы пока не достигли. Его обещают ближе к концу мая. За сутки прибавилось 102 заразившихся COVID-19. Мы оказались на седьмом месте в стране по количеству заразившихся за сутки. Общее число достигло цифры в 893 человека. Мы собрали последние данные по ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 10 мая 2020 года.

В больницах на лечении находятся 1063 человека, в том числе 50 детей. Это и те, кому уже подтвердили диагноз и те, у кого подозревают коронавирус. На карантине дома остаются 3199 человек. Им запрещено выходить даже в магазин.

Больше всего заболевших за сутки в городе Волгограде – 55 человек. Очень большой очаг в Николаевском районе. Там диагноз подтвердился у 24 человек.

Если раньше вирус везли из других регионов, то теперь тенденция поменялась. Заболевают в основном те, кто контактировал с «ковидными». У 25 волгоградцев пока не ясно, от кого они получили вирус. Сообщили медики, кто чаще всего заражается COVID-19. Это волгоградцы от 29 до 49 лет.

Ситуация в регионе сложная, поэтому о полном снятии режима самоизоляции пока разговоров нет. Даже День Победы волгоградцы провели по домам. Ни традиционного похода на Мамаев курган, ни участия в Бессмертном полку. Все вспоминали своих героев за семейным столом.

ИСТОЧНИК KP.RU