День Победы в Волгограде 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Коронавирус продолжает косить волгоградцев, отправляя наших жителей десятками на больничные койки. Позавчера армию заболевших пополнили 80 человек. В таких условиях мечтать о снятии режима самоизоляции не приходится, и День Победы 2020 в Волгограде нам впервые придется встречать дома.

- Прошу этот великий праздник встретить дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей, воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер, - заявил накануне 9 мая губернатор Андрей Бочаров.

Власти решили полностью закрыть Мамаев Курган для посещения. Чтобы не было соблазна прогуляться у мемориального комплекса, со вчерашнего дня к нему запретили подъезды, даже общественный транспорт едет мимо без остановок.

Но праздник все равно состоится. К сожалению, мы с вами не сможем пройти с портретами дедов в Бессмертном полку и подняться на Мамаев курган . Впервые мы будем смотреть парад, салют и шоу «Свет Великой Победы» по телевизору, а самые счастливчики - из окна своих квартир. Эти мероприятия все же проведут для ветеранов. Чтобы даже дома у телевизора они знали: ничто не может перечеркнуть Победу и заставить нас забыть о празднике.

В программе на сегодня парад военной авиации, ретро-автопробег, песни на балконе и парад у дома ветерана,фейерверки и артиллерийский салют, шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и многое другое.

"КП-Волгоград" в этот день ведет прямую трансляцию с улиц города для тех, кто дисциплинированно остался дома. Мы постараемся рассказать обо всех событиях в нашем фоторепортаже.