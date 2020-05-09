Болеют волгоградцы от 30 до 49 лет: подробности о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области

9 Май 2020 2020-05-09T15:18:43+03:00

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Волгоградская область поставила очередной антирекорд по заболевшим коронавирусной инфекцией 9 мая 2020 года. За сутки диагноз COVID-19 поставили 102 волгоградцам. Общее число заболевших достигло 893 человек. И как говорят специалисты, регион еще не вышел на пик. Каждый день цифры будут пока только увеличиваться.

Больше всего заболевших в Волгограде и Николаевском районе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если в начале эпидемии болели в основном те, кто приехал из-за границы, из Москвы и других пандемичных регионов, то сейчас тенденция поменялась. По данным оперативного штаба, только пять человек привезли вирус из столицы. 72 случая – это выявленные по контактам через других заболевших. 25 человек сами обратились в больницы с признаками ОРВИ: высокой температурой, кашлем. Определить источник заражения у них пока не смогли.

Определили и возрастные группы тех, кому поставили диагноз COVID-19. Чаще всего болеют волгоградцы от 30 до 49 лет - 44 человека. Много заразившихся от 50 до 64 лет – 28 жителей. Заразились 19 человек в возрасте от 18 до 29 лет, девять человек старше 65 лет и два ребенка до 14 лет.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Все, кто контактировали с ними взяты под наблюдение. У них 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU